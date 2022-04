Basket Femminile. Blackout Valmadrera: Pontevico ringrazia e piglia i 2 punti

Coach Zucchi: “Sconfitta meritata! Atteggiamento scostante e insufficiente soprattutto nell’ultimo quarto”

Intanto la società riconferma Zucchi alla guida della squadra anche per la prossima stagione

VALMADRERA – Una partita importante in chiave classifica del campionato di serie B di basket femminile per il quintetto della Starlight Valmadrera Dogana Vecchia, con le locali di coach Stefano Zucchi che si arrendono in casa 43-48 contro il quintetto bresciano del Pontevico.

Battuta d’arresto casalingo per il quintetto valmadrerese della Starlight Dogana Vecchia che voleva ritornare alla vittoria per guadagnare qualche posizione in classifica e invece ha gettato tutto al vento nell’incredibile ultimo quarto.

E’ anche vero che coach Zucchi ha dovuto fare a meno di Marconetti, con la Ceccato a mezzo regime causa un infortunio. Un coach Zucchi amareggiato anche perchè la sfida contro le bresciane era alla portata.

Ospiti che inanellano la quarta vittoria consecutiva dopo quelle contro San Gabriele, Basket Femminile Milano e Gsqsa Milano.

“Sconfitta meritata! Atteggiamento scostante e insufficiente soprattutto nell’ultimo quarto – taglia corto coach Zucchi – Perdere una partita che bisognava solo portarla alla fine dopo essere in vantaggio di 11/13 punti a 8’ dalla fine non è più questione tecnica o tattica, ma semplicemente dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti mentali e dobbiamo essere consapevoli che ogni partita si gioca sempre sul filo del rasoio. Era una partita che valeva molto; colpa mia per non aver fatto capire a sufficienza in settimana l’importanza di questa gara. Troppi errori di lettura e poca consapevolezza di come stavamo Giocando. Ormai non ci si può più appellare a scuse o giustificazioni. Con tanta umiltà si deve ripartire già dal primo allenamento con la testa e la concentrazione rivolta alla prossima sfida”, chiosa Zucchi.

Intanto la società ha riconfermato il coach anche per la prossima stagione 2022 / 2023.

La riconferma arriva direttamente dal presidente Pino Scelfo: “Conoscevamo le qualità e le capacità del nostro coach e lo ha dimostrato anche in questa difficile ed impegnativa stagione. Ha creato un bellissimo gruppo, ha dato un gioco alla squadra, ed il morale è sempre alto. Siamo contenti e sono convinto che lo stesso coach, ha trovato in Valmadrera una piazza importante, seria e professionale”.

Lo stesso Zucchi, classe 1962, alla notizia ha dichiarato: “La cosa mi fa veramente piacere Se la società mi chiede di proseguire vuol dire che il lavoro che si sta facendo è positivo. Ed è quello che più conta per me e le ragazze. Mi trovo veramente bene a Valmadrera. La società è sempre presente, disponibile e professionale sotto ogni aspetto. Sono valutazioni importanti perché tutto questo ci fa andare in palestra, sempre con grandi motivazioni. Sinceramente non stavo pensando al mio futuro. Il motivo è semplice quanto importante. Ci tengo a rimanere concentrato sul campionato in corso, e finire nel migliore dei modi questa stagione. E di strada c’è ne ancora tanta da percorrere. Con la società si stava iniziando a fare qualche progetto per il futuro, e questo discorso dovremmo affrontarlo in maniera più concreta a fine stagione”.

Guardando comunque avanti per il coach ci sono le basi per continuare a fare bene: “Le basi oggi ci sono, ma stiamo affrontando già un discorso in ottica futura. Ci piacerebbe rinforzare sia qualitativamente che quantitativamente questo gruppo che si è dimostrato veramente omogeneo ed entusiasta. Anche le ragazze hanno fatto un super lavoro per acquisire quella credibilità che mese dopo mese ci siamo costruiti. Questa riconferma mi sprona sicuramente a dare di più come coach e come guida di questa squadra. Ritengo che ci sia sempre da migliorare, da imparare, e penso che per ottenere dei risultati, bisogna sempre misurarsi quotidianamente lavorando sempre al top, ed in ogni ambito. Se riesci in questo arriveranno sempre grandi soddisfazioni. Consentitemi – conclude Stefano Zucchi – di ringraziare anche la stampa, i tifosi, per aver contribuito a far ritornare la Starlight ad un livello che merita”.

STARLIGHT VECCHIA DOGANA – PONTEVICO MECCANICA FANTINI: 43 – 48

Parziali: 14-10, 13-12, 13-7, 3-19.

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 5, Panzeri 6, Airoldi, Levi ne, Allevi 8, Colombo, Oggioni 2, Adan 6, Marconetti ne, Frigerio 11, Ceccato 5.