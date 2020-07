Basket femminile. Continua il “matrimonio” tra coach Colombo e Starlight

Sesta stagione con la squadra di Valmadrera

“Faremo la serie B, l’obbiettivo sarà la salvezza”

VALMADRERA – Aveva preso in mano la squadra femminile della Starlight dopo una lunghissima esperienza nel settore maschile, coach Alberto Colombo guiderà la squadra anche per la sesta stagione di fila.

Allora fu una scommessa ma Alberto Colombo, classe 1962, residente a Lecco e allenatore dal 1983, ha sempre cercato nuovi stimoli, traguardi impegnativi da conquistare. E anche oggi vuole fissare sempre nuovi obiettivi sempre di più coinvolgenti. Il prossimo è fare bene nel campionato di serie B. Non c’è ancora l’ufficialità: ma la notizia è quasi certa.

“Faremo sicuramente la B consapevoli che non sarà un campionato facile, ma penso sia il giusto habitat per la società, per questo gruppo ed anche per il sottoscritto”.

Parliamo appunto del gruppo. Un roster di tredici elementi. Come farai a gestire il tutto?

“Stiamo costruendo una squadra più fisica per la categoria e abbiamo preso quasi tutte le

giocatrici nuove dalla B. Il roster al momento è di 9 senior. Poi c’è il gruppetto 2001 che

giocheranno anche in promozione. Il campionato è lungo e difficile. Avere un numero importante di ragazze mi permette di gestire meglio la stagione. Mettiamo sempre in conto

che ci possono essere vari inconvenienti”.

Il tecnico Colombo entra nei dettagli della rosa

“Oltre alla Panzeri faranno parte della rosa della B a tempo pieno Laura Scola e Gaia Riva.

Manca ancora una pedina. Cerchiamo un’esterna con punti nelle mani. Puntiamo su un gruppo giovane e motivato. Mi aspetto un grande aiuto dalle senior più esperte”.

Obbiettivo?

“La salvezza. Tutte le squadre si stanno rinforzando ma se sapremo fare gruppo e sfruttare le nostre potenzialità potremo toglierci qualche soddisfazione. Sono contento del rientro a

Valmadrera di Letizia Panzeri che per me non è mai andata via. Per concludere spero con tutto il cuore di poter riprendere l’attività a fine agosto e forza Starlight”.