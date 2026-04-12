Basket femminile. Dogana Vecchia Starlight vince a Vertemate e conquista i play out

Coach Zucchi: “Prendendo spunto dal ciclismo possiamo dire di aver vinto il gran premio della montagna”

VERTEMATE – Missione compiuta per la Dogana Vecchia Starlight, che conquista con un turno d’anticipo l’accesso ai play out (Serie C) grazie al successo esterno sul parquet della Cab Centro Bollette. Un traguardo centrato al termine di una gara solida, chiusa sul punteggio di 58-77, valida per la penultima giornata di ritorno del campionato di serie C di basket femminile.

La formazione guidata da Stefano Zucchi raggiunge così il primo obiettivo stagionale, al culmine di un percorso in crescita dopo un girone d’andata complicato. Determinante la prestazione corale delle valmadreresi, capaci di cambiare marcia dopo un avvio a rilento e prendere progressivamente il controllo del match.

“Prendendo spunto dal ciclismo possiamo dire di aver vinto il gran premio della montagna. Ora ci aspetta la volata verso il traguardo finale che sarebbe il raggiungimento di una salvezza che avrebbe il sapore di una vera medaglia. Proprio così. Dopo un girone di andata davvero difficile, il quintetto valmadrerese, ha giocato su buoni livelli, conquistando vittorie importanti. Non dobbiamo fermarci. Anzi aver evitato l’ultimo posto ci deve dare fiducia per crederci fino in fondo. Concentrazione e determinazione devono essere la nostra forza motrice di queste ultime settimane. Abbiamo bisogno di tutti e non dobbiamo perderci in quelle cose che ci possono far distrarre, barra dritta e come si dice in questi casi solo chi “ci ama ci segua!”. Manca ancora una giornata di campionato che a questo punto ci servirà da buon allenamento in vista della triplice gara di playout”, ha dichiarato il tecnico.

La partita si era aperta con qualche difficoltà offensiva per la Starlight, ferma a soli 6 punti nel primo quarto, chiuso sul 9-6. Nel secondo periodo, però, è arrivata la svolta: maggiore fluidità in attacco, buone costruzioni di gioco e precisione al tiro, anche dalla lunga distanza, hanno permesso alle ospiti di ribaltare l’inerzia e costruire un vantaggio significativo. Il parziale di 12-26 ha indirizzato il match, con le lecchesi capaci di allungare fino al +20 e di gestire senza affanni nella ripresa.

“Un inizio in sordina con soli 6 punti segnati nel primo periodo, mentre nel secondo quarto abbiamo preso fiducia, costruendo delle belle giocate, finalizzate con canestri importanti. Devo dire che abbiamo fatto dei buoni recuperi e alcuni tiri dall’arco ci hanno permesso di prendere un buon vantaggio fino a conquistare anche un +20. Nel finale- conclude Zucchi- abbiamo gestito bene la partita”.

Nel tabellino spicca la prova offensiva di Algeri, top scorer con 37 punti, ben supportata da Consonni (8) e Zaccone (6). A referto anche La Malfa (2), Cerolini (3), Corti (4), Penati (2), Tagliani (2) e Colombo A. (5), mentre Anderbegani non è entrata.

TABELLINO

Cab Centro Bollette Vertemate – Dogana Vecchia Starlight 58-77

Parziali: 9-6, 12-26, 21-26, 16-19

Dogana Vecchia Starlight: La Malfa 2, Cerolini 3, Corti 4, Algeri 37, Zaccone 6, Consonni 8, Penati 2, Anderbegani ne, Tagliani 2, Colombo A. 5.