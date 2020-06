Basket femminile, Emma Fontana alla Starlight Valmadrera

VALMADRERA – Terzo innesto importante in casa della società cestistica valmadrerese, ormai pronta per disputare il prossimo campionato di serie B (non ancora ufficiale ma quasi certo). La Starlight Valmadrera da il benvenuto ad Emma Fontana, atleta nata a Milano il 13 novembre 2000 e residente a Como, studentessa in filosofia.

“Ho praticato atletica in Svizzera per circa tre anni, facevo i 200 e 400 mt, poi ho dovuto scegliere tra i due sport e ho deciso di continuare a giocare solo a pallacanestro. Ho iniziato a giocare a basket in seconda elementare perché a scuola offrivano dei corsi pomeridiani per bambini, poi ho continuato nelle giovanili della Comense fino a quando la società è fallita, sono stata qualche anno nel Basket Como e da lì in poi a Costa Masnaga, nelle ultime tre stagioni ho giocato in serie B con il Mariano e nelle giovanili di Costa” ha raccontato Emma.

“La mia più grande soddisfazione sportiva è sicuramente aver vinto lo scudetto U18 con Costa a Battipaglia due anni fa. Il prossimo anno sarà la prima volta che gioco in una nuova squadra in cui non conosco nessuno e quindi sono un po’ emozionata ma non vedo l’ora di incominciare, spero davvero di trovarmi bene con il gruppo, di affrontare al meglio questa nuova esperienza e di poter imparare il più possibile”.

“Come atleta è di riuscire a far combaciare passione e divertimento il più a lungo possibile. Invece in generale, al primo posto qualche anno fa c’era prendere la patente. Ora onestamente anche sforzandomi non riesco a non pensare all’idea di riuscire a superare questa sessione estiva senza sciogliermi sulla scrivania ad agosto” ha concluso.