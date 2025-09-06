Basket femminile. La Dogana Vecchia Starlight accoglie Ines Tarizzo nel roster senior

Tarizzo, con esperienza tra serie C e Under 19, si unisce al progetto di Valmadrera

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight arricchisce il proprio roster con un nuovo innesto. La società lecchese ha infatti ufficializzato l’arrivo di Ines Tarizzo, giocatrice residente a Biassono, pronta a mettersi a disposizione di coach Stefano Zucchi in vista della nuova stagione.

Classe 2004, Tarizzo ha ripercorso le tappe principali della sua carriera cestistica: “Ho iniziato a giocare a basket quando avevo 10 anni a Giussano, successivamente ho giocato a Biassono dove oltre al campionato under ho disputato anche la serie C. Poi il passaggio a Carugate dove ho avuto modo di affrontare il campionato Under 19 élite affiancato alla promozione. Gli ultimi due anni sono stata a Usmate giocando sempre due campionati, under 19 e promozione”.

Il legame con Valmadrera è nato attraverso un primo contatto virtuale: “Il contatto con Valmadrera è avvenuto tramite i social, leggendo le parole dell’allenatore Zucchi in merito alla scorsa stagione mi sono interessata al progetto della società. Gli aspetti che più mi hanno colpita sono la volontà di puntare su giovani giocatrici e l’ambiente professionale. Sono molto entusiasta di iniziare questo percorso da senior in una società con una storia così importante, non vedo l’ora per l’inizio del campionato”.

Nelle dichiarazioni traspare entusiasmo e determinazione, qualità che il club spera di vedere in campo già dalle prime giornate. La giocatrice, infine, rivolge un messaggio diretto agli appassionati: “Vi aspetto al palazzetto – conclude Ines – ovviamente mi rivolgo ai nostri tifosi, e da parte mia ci sarà il massimo impegno e la massima collaborazione. Dobbiamo disputare un buon campionato. Tutti insieme!”.