Basket femminile. La Starlight Valmadrera presenta i nuovi acquisti

Marta Merli, Viola Natoli, Giorgia Benedini, Giulia Spreafico, Chiara Vergani, Sara Russo e Martina Lisoni

Il 28 agosto il ritrovo della squadra, mentre per il 2 settembre è in calendario un’amichevole di lusso con una formazione di A2

VALMADRERA – Alle presenza del presidente Pino Scelfo, del coach Stefano Zucchi e dell’assistente Adan Dominico sono stati presentati al Pala Leopardi di Valmadrera i nuovi acquisti per il campionato di serie B 2023/24 della Dogana Vecchia Starlight.

Una stagione, in cui si è sposata a 360 gradi la politica delle giovani i sette volti nuovi infatti sono accumunati dalla classe di nascita; il 2005. Unica esperta la capitana di lungo corso (è una 99) Martina Orsanigo. Ragazze che prenderanno parte sia alla serie cadetta che al campionato Under 19 elite.

Ma andiamo a scoprire di chi si tratta, iniziando dal pivot Marta Merli arrivata da Busto, quindi ecco Viola Natoli da Giussano, Giorgia Benedini ala ex Bresso poi è il turno di Giulia Spreafico play nella scorsa stagione atleta dell’Ororosa. A seguire Chiara Vergani (ala) dal Bresso, Sara Russo (play) dal Basket femminile Milano e Martina Lisoni dal Busto.

Inutile nascondersi dietro a un dito, l’obiettivo non può discostarsi visto l’inesperienza della squadra da una salvezza possibilmente da agguantare il più in fretta possibile, anche perché spiega coach Zucchi si vocifera che a retrocedere saranno le ultime cinque del

campionato.

“Noi ci vogliamo basare su entusiasmo voglia di crescere e ambizioni ultima dicitura da sottolineare in grassetto – ribadisce ancora il coach – . Poi vogliamo fare molto bene con l’under. Siamo un roster giovane ma di qualità, sono felicissimo l’ottimismo e la voglia di far ben figurare non ci manca staremo a vedere, ma ora è tempo di vacanze e di ritempraci delle fatiche poi giù la testa, verso nuovi e importanti obiettivi”.

Zucchi passa poi ai ringraziamenti: “Un sentito grazie al Presidente Scelfo al Team Manager De Carli e a tutto il mio staff che ha appoggiato il mio progetto quando lo proposi quattro mesi fa. Grazie alle ragazze e a capitan Martina Orsanigo, che hanno creduto in questa avventura”.

Detto che il ritrovo della squadra è fissato per il prossimo 28 agosto, mentre per il 2 settembre a Valmadrera è in calendario un’amichevole di lusso con una formazione di A2, ecco due battute con la play Giulia Spreafico atleta che ha raggiunto con l’Under dell’Ororosa le finali nazionali (vinte poi dalla Roma) insieme a Venezia, Battipaglia e Costamasnaga.

“E’ stata una bella esperienza – dice – un’emozione da vivere sino in fondo, nulla mi auguro di ripetere il risultato anche se non sarà semplice con la mia nuova squadra. L’esempio cestistico a cui mi sono ispirata? Anche se non è un mio pari ruolo senza dubbio Alessandro Pajola (Play – Guardia) della Virtus Bologna, davvero un grande”.