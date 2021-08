Basket Femminile. La Starlight Valmadrera ripescata in Serie B

La notizia è arrivata nella serata di venerdì

VALMADRERA – La Starlight Valmadrera sarà al via, nella prossima stagione 2021-2022, nel campionato di serie B di basket femminile. La notizia e la relativa ufficialità sono arrivate nella serata di venerdì e sono state salutate con entusiasmo dalla società.

Il presidente Pino Scelfo preferisce tuttavia mantenere un certo aplomb commentando così la comunicazione della federazione: “Posso dire che non avevo dubbi su questa situazione, e non è un caso che la società si sia mossa con attenzione per costruire una squadra giovane ma competitiva. Siamo soddisfatti ed orgogliosi nel disputare un campionato importante come la serie B e siamo pronti a giocare un ruolo importante con obbiettivi ben chiari. Puntiamo alla salvezza ma con propositi di dare battaglia ad ogni sfida e contro qualsiasi squadra”.