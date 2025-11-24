Basket femminile. La Starlight Valmadrera sconfitta in terra pavese

Il match si è concluso con il risultato di 53-33

Coach Zucchi: “Nel complesso si sono comunque viste cose positive”

PAVIA – Nell’ottava giornata di andata del campionato di Serie C femminile, il calendario metteva di fronte la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera e il quintetto di coach Stefano Zucchi alla difficile trasferta domenicale sul parquet di Broni (PV).

La partita si è conclusa 53-33 a favore delle padrone di casa, al termine di una trasferta già complicata per la formazione valmadrerese, penalizzata da alcune assenze pesanti. Coach Zucchi ha dovuto rivedere diversi aspetti tattici, scelta che ha inevitabilmente messo in difficoltà alcune ragazze nell’adattamento in campo e soprattutto sul piano tecnico. “Broni ha meritato la vittoria. Valmadrera ha comunque saputo tenere bene il campo, ma è evidente come serva maggiore concretezza al tiro” aggiunge il coach Zucchi.

“Oltre alle difficoltà oggettive legate alla trasferta e alla qualità dell’avversario, abbiamo dovuto fare i conti anche con alcune problematiche interne dovute alle assenze, in particolare nel reparto delle lunghe – continua Zucchi – Ho chiesto a tutte le ragazze un ulteriore sacrificio, adattandosi a ruoli e posizioni non propriamente congeniali, e devo riconoscere che la risposta è stata positiva: siamo riusciti persino a portarci sul -9 all’inizio dell’ultimo quarto, una situazione che avrebbe potuto riaprire la partita”.

“Qualche palla persa di troppo e alcune conclusioni affrettate hanno però permesso a Broni di prendere nuovamente il largo, complice anche la nostra evidente stanchezza. Abbiamo inoltre cercato di gestire i minutaggi in vista della vicinanza della gara U19. Nel complesso – conclude Zucchi – si sono comunque viste cose positive, soprattutto in fase difensiva, e questo lascia ben sperare per il futuro”.

FOXES GIUSSANO 53 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 33

Parziali: 16-8, 17-9, 7-8, 13-8

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 4, Corti 8, Tarizzo 2, Zaccone 15, Consonni, Buscema, Provinciali, Beretta 2, Anderbegani 2, Colombo A.