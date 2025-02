Basket Femminile. La Starlight Valmadrera U19 sconfitta a Vittuone

Finisce 51 a 43 per le padrone di casa nonostante la buona prova delle valmadreresi

LECCO – Le ragazze under 19 della Starlight Valmadrera hanno offerto una bella prestazione in trasferta a Vittuone, pur subendo la sconfitta con il punteggio di 51 a 43. Nonostante l’orario infrasettimanale e i pochi minuti concessi per il riscaldamento, le atlete sono entrate in campo con la giusta mentalità sin dal primo minuto, dimostrando un notevole spirito combattivo.

Le avversarie, attualmente seconde in classifica, hanno reagito con grinta, lottando fino all’ultimo istante. A differenza della gara di andata, dove le valmadreresi avevano trionfato con un margine di oltre venti punti, in questa trasferta la partita si è rivelata più equilibrata, evidenziando la crescita e la determinazione del gruppo.

Il risultato negativo non oscura il valore della prestazione: il match ha rappresentato un importante banco di prova per la squadra, che ha saputo raccogliere esperienze preziose in vista della seconda fase del campionato.

BASKETTIAMO VITTUONE – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 51- 43

Parziali: 11-16, 13-6, 16-10, 11-11

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Monticelli, Corti 6, Zaccone 17, Consonni 6, Provinciali 2, Longoni, Beretta 12, Crippa, Trezzi, Colombo M..