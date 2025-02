Basket Femminile. La Starlight Valmadrera U19 vince contro Bollate

Il match in trasferta si conclude con il risultato di 44-63

Zaccone e Beretta guidano la squadra alla vittoria a Bollate

BOLLATE (MI) – Le ragazze dell’Under 19 della Starlight Valmadrera tornano dalla trasferta di Bollate con una vittoria, replicando il risultato dell’andata. È stata una partita impegnativa per la squadra di Valmadrera, che ha visto un buon inizio da parte delle ospiti, capaci di tenere il controllo del gioco almeno fino all’intervallo. Fino a quel momento, le due squadre sono state sostanzialmente equilibrate.

Nel secondo periodo, però, sono le due Zaccone e Beretta a prendere il comando, con un totale di 21 punti per Zaccone e 19 per Beretta, insieme a ben 9 triple realizzate, chiudendo di fatto la partita. La squadra di Valmadrera ha avuto qualche problema in difesa, con diversi doppi possessi concessi alle avversarie, un aspetto su cui la squadra dovrà lavorare ancora molto.

ARDOR BOLLATE 44 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 63

Parziali: 17-15, 14-17, 4-19, 9-12

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Cerolini 2, Corti, Zaccone 21, Consonni 10, Buscema, Provinciali 11, Beretta 19, Crippa, Trezzi, Colombo M., Colombo A.