Basket Femminile. La Starlight Valmadrera U19 vince contro Morbegno

Il match si conclude 62 a 37

VALMADRERA – La squadra Dogava Vecchia Starlight Under 19 vince la partita casalinga contro il Morbegno. Le padrone di casa partono subito forte, portandosi avanti 12-2 grazie a buone azioni, una circolazione rapida della palla e palle rubate che innescano efficaci contropiedi. All’intervallo il punteggio è 36-20, ma Morbegno non si arrende e, nella ripresa, aumenta l’aggressività in difesa, mettendo in difficoltà le ragazze di Valmadrera, che perdono di misura il terzo quarto.

La società sportiva commenta: “La partita si fa intensa, ma le nostre ragazze riescono a resistere e a rispondere colpo su colpo, riportando il divario sopra i 20 punti. Questa sera meritano un elogio tutte, in particolare chi è sceso in campo anche per pochi minuti o chi non è entrato nelle rotazioni, ma ha contribuito comunque dando respiro alle compagne e incitandole con entusiasmo”.

Infine, la società desidera esprimere i propri ringraziamenti: “Un particolare complimento va a chi ha sostenuto la squadra dalla tribuna. Il loro impegno e la costante partecipazione settimanale sono essenziali per la crescita del gruppo, sia in campo che fuori, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza. Testa alla prossima!”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 62 MORBEGNO 37

Parziali: 20-10, 16-10, 7-11, 19-6

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini 9, Monticelli 6, Corti 5, Zaccone 17, Consonni 2, Buscema, Provinciali 4, Beretta 10, Crippa ne, Trezzi, Colombo M.ne, Colombo A. 9.