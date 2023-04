Basket femminile. La Starlight vince in casa contro il Robbiano

Pronostico e fattore campo ampiamente rispettati

Ora la testa va all’ultima sfida di campionato con il match contro Nibionno

LECCO – Sabato sera, alle 20.30, il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight, è sceso in campo per la penultima sfida interna di questo campionato di serie B di basket femminile, con il calendario che proponeva gli incontri della quattordicesima e penultima giornata di ritorno, con la formazione di coach Stefano Zucchi che affrontava in casa il Robbiano, quintetto che occupa il penultimo posto della classifica.

Le locali, oltre a voler riscattare la sconfitta del turno precedente, sono scese in campo molto motivate, consapevoli di poter sfruttare al meglio le ultime due sfide interne di campionato. In attesa della sfida derby contro Nibionno (ultimo match di campionato), le valmadreresi contro Robbiano fanno molto bene il loro compito, vincendo il match

54-44 con parziali di 21-13, 27-22, 49-30, regalando ancora una bella soddisfazione ai loro tifosi, ma anche al proprio allenatore.

“E’ stata una buona partita quella disputata dalle ragazze, gruppo che ormai sta giocando molto bene, e si sta trovando a memoria in campo. Oltretutto con difficoltà maggiori visto il numeroso cambio di quintetto che adottiamo e questo dovuto anche ai minutaggi frequenti delle under e delle assenze come oggi di Orsanigo – ha detto coach Zucchi -. Abbiamo creato un buon divario quando nel terzo quarto la nostra zona 3/2 ha messo un po’ di sabbia nel gioco delle avversarie, e con qualche contropiede di buona fattura, siamo riuscite ad avanzare di una quindicina di punti. Ora testa all’ultima sfida di campionato per finire al meglio la stagione in casa, con Nibionno, e poi un meritato periodo di riposo”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 54

VICSAM GROUP BK ROBBIANO 44

Parziali: 21-13, 6-11, 22-6, 5-14

Dogana Vecchia Starlight: Panzeri, Airoldi 3, Levi, Allevi 4, Padilla ne, Colombo, Oggioni 2, Adan 2, Marconetti 18, Frigerio 15, Galli, Ceccato 10.