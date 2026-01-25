Basket femminile. ll Ferno supera la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera

Valmadrera cerca la prima vittoria stagionale ma si arrende al Ferno

Coach Zucchi sottolinea l’impegno delle nuove giocatrici Algeri e La Malfa e individua il lavoro da fare sulle percentuali di tiro

VALMADRERA – Il Ferno si conferma in grande forma nel campionato di Serie C femminile e supera con autorità la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, con il punteggio di 80-52. La partita, disputata al Palazzetto Gemello, valeva per la seconda giornata di ritorno e ha visto le padrone di casa dell’Ortofrutta Negrelli in giornata di grazia, soprattutto dalla lunga distanza.

La squadra valmadrerese, alla ricerca della prima vittoria stagionale, ha puntato sulle nuove arrivate Algeri e La Malfa, inserite subito nel roster da coach Zucchi. Le due giovani giocatrici hanno dato il massimo, pur trovando naturale difficoltà nel integrarsi rapidamente nel sistema di gioco della squadra. Nonostante l’impegno, le locali hanno fatto la differenza grazie a una precisione al tiro molto alta, costringendo Valmadrera a rincorrere per l’intero match.

Il coach Zucchi ha voluto sottolineare l’atteggiamento positivo della squadra: “Vorrei ringraziare, innanzitutto, le mie ragazze che senza se e senza ma hanno condiviso l’arrivo di due nuove atlete e questo non è scontato. In secondo vorrei ringraziare la mia società perché ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, di tenere tanto a questa squadra e allo sviluppo del basket giovanile nella zona non lasciando niente di intentato. In terzo luogo la società Basket Costa per aver concesso Algeri e La Malfa e condiviso il nostro progetto che mira a non disperdere e conservare il basket giovanile di “seconda fascia”. Se così si può dire. Ringrazio Martina e Alessandra per essersi messe a disposizione in una categoria per loro nuova e che nonostante la loro giovane età ambiscono a progetti più professionali”.

Dal punto di vista tecnico, coach Zucchi afferma: “Abbiamo trovato un Basket Ferno solido e in giornata di grazia soprattutto col tiro dall’arco, con percentuali altissime e questo ci ha visto sempre rincorrere. Nonostante la buona e volenterosa prestazione delle due new entry non si poteva chiedere di più dato che solo oggi hanno preso parte nel roster. Da rivedere invece le nostre percentuali al tiro ancora sotto il 25% e questo da un po’ di tempo. Una costante che ci portiamo dietro da alcune partite, e quindi, bisognerà lavorare su questo fondamentale. Cercheremo di lavorare di più in palestra con maggior convinzione e dedizione. Ma sia chiaro che se la volontà di migliorarsi non parte da una nostra consapevolezza la strada futura si fa molto ripida”.