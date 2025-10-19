Basket femminile: nasce la squadra delle Pantere Starlight

La squadra delle Under 14 sarà guidata da coach Stefano Zucchi

L’obbiettivo della collaborazione è quello di ampliare le possibilità per le giovani atlete sul territorio

VALMADRERA – Inizia a prendere forma l’accordo di partenership tra due società storiche del basket femminile del panorama lecchese Basket Costa e Starlight Valmadrera. Nasce, infatti, la formazione delle Under 14 delle Pantere Starlight.

Un progetto che guarda al futuro e che va oltre ai confini comunali spiegano le due società in una nota stampa: “È qualcosa di più profondo e ambizioso. Una visione condivisa, un progetto concreto che nasce dalla volontà di fare rete, di andare oltre i confini comunali e di lavorare insieme per il futuro della pallacanestro giovanile sul nostro territorio”.

“Costa e Valmadrera iniziano oggi un percorso di collaborazione che mette al centro le ragazze, le giovani atlete, il settore femminile. Perché credono, da sempre, che lo sport, quando è fatto bene, con passione, con competenza, possa fare la differenza. Nella crescita sportiva, ma soprattutto in quella personale”.

“Non si parte da zero. Tra le due società c’è già da anni un rapporto di stima, di fiducia, di dialogo. Ed oggi, questa forte collaborazione, la portano ad un livello superiore. Non sarà una collaborazione di facciata, ma un progetto reale: con allenamenti condivisi, percorsi formativi comuni, occasioni di confronto e crescita per tutte le ragazze coinvolte”.

“L’obiettivo è semplice ma importante ossia quello di ampliare le opportunità per le giovani del territorio. Più ragazze si riuscirà a coinvolgere, più si potrà costruire un movimento solido, attrattivo, e duraturo. Un luogo dove crescere, imparare, divertirsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande”.

A guidare la nuova squadra sarà coach Stefano Zucchi insieme al suo giovane vice Stefano Longoni. Le giovani atlete scenderanno in campo al Pala Leopardi di Valmadrera sabato 28 ottobre contro le pari età della Polisportiva Comense alle ore 17.