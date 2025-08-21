Basket Femminile. Pino Scelfo torna nella dirigenza come vicepresidente

Lo storico dirigente rientra nel direttivo dopo un anno di assenza, la nomina è stata votata all’unanimità a luglio

Il diciottenne Stefano Longoni scelto come vice di coach Zucchi

VALMADRERA – Pino Scelfo torna a ricoprire un ruolo ufficiale nella Starlight Valmadrera. Lo storico dirigente della società cestistica sarà il nuovo vicepresidente, riportando all’interno del direttivo esperienza, passione e quel legame umano che da sempre lo contraddistingue.

Ex presidente, Scelfo non ha mai interrotto il suo rapporto con la Starlight. Anche dopo le dimissioni dalla massima carica, ha continuato a garantire la propria presenza nei momenti chiave della vita societaria, offrendo supporto e collaborazione. Ora, a distanza di circa un anno, il rientro assume un significato di continuità e stabilità per tutto il movimento.

“Dopo circa 12 mesi dalle mie dimissioni, più volte mi è stato chiesto di rientrare nel direttivo per dare una mano alla società. In realtà, non ho mai smesso di collaborare: ogni volta che è stato necessario, ho sempre risposto presente. A luglio, con una riduzione dei miei impegni personali e lavorativi, ho partecipato a una riunione del consiglio direttivo e ho deciso di dare nuovamente la mia disponibilità. La passione per questa società e per il nostro progetto sportivo è rimasta intatta”, ha spiegato Scelfo.

La sua elezione è stata immediata e unanime. “Ho chiarito fin da subito che non avrei ricoperto il ruolo di presidente. Ma quasi immediatamente mi è stata proposta la carica di vicepresidente, accolta e votata all’unanimità. Il mio compito principale è quello di curare le relazioni interne ed esterne: con la Federazione, con lo staff tecnico, con le atlete e con le famiglie. Seguo da vicino il settore minibasket e mi occupo anche della gestione dei contratti e degli aspetti organizzativi. In pratica, cerco di garantire che tutto funzioni al meglio, mettendo sempre al centro le persone e il nostro amore per la pallacanestro”.

La stagione, che prenderà ufficialmente il via il 2 settembre, si annuncia ricca di appuntamenti e iniziative. “Partiamo con grande entusiasmo e tante novità. Per migliorare la gestione interna introdurremo un sistema informatico, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e limitare l’uso del cartaceo. In prima squadra avremo nuovi innesti, ragazze giovani ma con esperienze importanti, pronte a dare il massimo. Vogliamo anche avviare una nuova squadra giovanile, per continuare a investire nel nostro settore di crescita più prezioso”, ha aggiunto il vicepresidente.

Il calendario prevede un mese di settembre fitto di eventi: gli Open Day per le giovanili, la festa del minibasket il 13, un torneo Under 19 dal 19 al 21 e l’appuntamento del 27 settembre, quando la Starlight celebrerà i suoi 38 anni di storia con una giornata speciale che includerà anche un’amichevole della prima squadra.

Sul fronte agonistico, resta ancora aperto il capitolo Serie C. “Attualmente siamo iscritti ai campionati regionali Under 19 e Promozione. Per quanto riguarda la serie C, abbiamo tempo fino al 1° settembre per presentare la richiesta di ripescaggio… quindi, incrociamo le dita e vedremo cosa succederà!”.

Un ritorno, quello di Scelfo, che conferma lo spirito di dedizione che anima la Starlight da quasi quattro decenni. “Non vediamo l’ora di tornare in campo, con lo spirito, l’impegno e la passione che da sempre ci contraddistinguono. Buon basket a tutti, forza Starlight!”.

Accanto alla nomina di Scelfo, la società ha annunciato anche l’ingresso del diciottenne Stefano Longoni come vice allenatore di coach Stefano Zucchi. Residente ad Annone Brianza e con un solido percorso da giocatore tra Costa Masnaga, Lissone e Lecco, Longoni porta entusiasmo e freschezza nello staff tecnico della Dogana Vecchia Starlight. “Sono molto contento per l’opportunità che mi è stata offerta: credo che la società possa rappresentare una realtà solida e seria, una bella opportunità per il basket femminile nel nostro territorio”, ha dichiarato.