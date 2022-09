Basket femminile, prima vittoria stagionale per la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera

Sabato sera si è alzato il sipario sul campionato di serie B di basket femminile

VALMARERA – Starlight Dogana Vecchia impegnata nel match casalingo, al Palaleopardi contro l’Opsa Bresso. La squadra di coach Stefano Zucchi arrivava da questo impegno dopo aver profuso qualche amichevole, ed alcuni tornei, non riuscendo quasi mai ad avere a disposizione, per vari motivi, l’organico al completo.

Per questo motivo il tecnico valmadrerese aveva chiesto alle “proprie” ragazze di mettere in campo la giusta cattiveria agonistica. È stata una serata difficile per Valma, formazione che con grande carattere è riuscita a portare a casa la vittoria. Era importante partire bene.

Il tecnico della Sgtarlight: “Così me la aspettavo e cosi è stata. Abbiamo dovuto sudare le cosiddette sette camicie per portare a casa un risultato che seppur in questa occasione ci ha premiato, ma altrettanto sarebbe valso a parti inverse. Bresso veramente ostica, con una difesa arcigna che in questa primissima parte di campionato fa veramente la differenza. Noi brave a stare in partita, seppur con percentuali insufficienti. Abbiamo saputo

stingere le maglie al momento giusto, e poi ad undici secondi dalla fine sotto di un punto, Allevi è stata glaciale con un 2/2 a regalarci i primi due punti della stagione. Voglio questo dal mio gruppo – conclude Zucchi-. La determinazione è la convinzione che le partite si possono vincere anche con il cuore”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 52

OPSA BRESSO 51

Parziali: 12-12, 14-14, 13-12, 13-13

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 4, Panzeri, Airoldi 3, Levi ne, Allevi 13, Aondio ne,

Buscema 2, Fumagalli 2, Marconetti 9, Frigerio 11, Bianchi ne, Ceccato 8.