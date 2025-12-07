Basket femminile. Sconfitta casalinga della Starlight contro Ardor Bollate

Gara punto a punto nella serata di sabato, ma Bollate è più lucida nella volata finale

Sfuma il primo successo stagionale per Valmadrera nella sfida interna con Bollate: “Un vero peccato, ci è mancato poco” commenta coach Zucchi

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight sfiora il colpo nella decima giornata d’andata del campionato di Serie C di basket femminile, cedendo 51-57 davanti al pubblico di casa contro l’Ardor Bollate. L’incontro, disputato sabato sera, ha lasciato nella formazione valmadrerese un evidente senso di occasione mancata, soprattutto perché la gara è rimasta in equilibrio per tutti i quaranta minuti.

Il rammarico trapela dalle parole di coach Stefano Zucchi, che analizza con lucidità l’andamento della sfida. “Un vero peccato! Ci è mancato poco per portare a casa i primi due punti. Solo i dettagli non ci hanno permesso di festeggiare i primi punti della stagione. Vedi le 21 palle perse. Una situazione tecnica che ci è costata cara”, sottolinea l’allenatore, richiamando l’attenzione su una statistica pesante che ha inciso in modo diretto sul risultato.

La fotografia della partita è quella di un continuo botta e risposta, come conferma lo stesso Zucchi: “Quando giochi partite di questo livello, anche un singolo errore può determinare il risultato. Partita equilibrata per tutti i quaranta minuti. Brave le nostre a ricucire alcuni piccoli strappi di 5/6 punti, ma sul finale, causa anche un po’ di stanchezza, abbiamo troppo cercato la soluzione individuale in attacco e tenuto poco in difesa sugli ultimi loro possessi”. Una lettura che restituisce la tensione degli istanti conclusivi, quando l’inerzia è sfuggita di mano alle giocatrici valmadreresi.

Nonostante la sconfitta, dalla serata emergono segnali incoraggianti per il gruppo e per lo staff dirigenziale. Il coach riserva una menzione speciale a Zaccone, autentico faro offensivo della squadra: “Vorrei però rimarcare la bella partita di Zaccone che oltre ad un altro bottino cospicuo (29 pts) è sempre di più la nostra leader e il punto di riferimento di tutto l’attacco. Sono comunque convinto di essere sulla strada giusta e che a breve anche con qualche novità porteremo a casa questi benedetti due punti”.

Un passo falso che pesa, ma che lascia intravedere margini concreti di crescita per una squadra ancora alla ricerca dei suoi primi punti stagionali.

TABELLINO

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 51 – ARDOR BOLLATE 57

Parziali: 7-12, 18-14, 14-18, 12-13

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini, Monticelli 2, Corti, Tarizzo 2, Zaccone 29, Consonni 4, Provinciali ne, Beretta 4, Crippa 1, Tagliani 1, Colombo A. 8.