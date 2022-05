Risultato amaro per la squadra valmadrerese, battuta 52-41 dal Brignano

L’allenatore Zucchi: “Da parte nostra ho visto solo rabbia e frustrazione. Complimenti a Brignano che, rispetto a noi, ha avuto fame di vittoria e non si è risparmiato”

VALMADRERA – Brutta sconfitta nel week-end per Starlight Dogana Vecchia, battuta fuori casa per 52-41 dal Brignano.

Il risultato della sfida, valida per la terz’ultima giornata della seconda fase del campionato di serie B di basket femminile, è amaro per la squadra valmadrerese, che vede rimandati i festeggiamenti per la salvezza.

Per centrare l’obiettivo, il calendario offre alla Dogana Vecchia due sfide alla portata, anche se il coach Stefano Zucchi richiama il suo quintetto di atlete all’attenzione, invitandole ad affrontare questa fase finale con maggiore cattiveria agonistica:

“Complimenti a Brignano perché nonostante avessero assenze importanti hanno dimostrato cosa vuol dire avere fame di vittoria e voglia di non risparmiarsi. Noi siamo stati l’esatto contrario. Fin dai primi minuti ci hanno obbligato a cambiare assetti, difese, situazioni tattiche ed i vari meccanismi tra i reparti. In campo da parte nostra ho visto solo rabbia e frustrazione. Infine, una direzione di gara a dir poco permissiva e le nostre percentuali insufficienti ci hanno portato ad una sconfitta meritata”.