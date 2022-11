La squadra valmadrerese sconfitta per 57-55 dal Pontevico

VALMADRERA – Non certamente un buon momento per il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight, con il quintetto di coach Stefano Zucchi che incassa la quarta sconfitta consecutiva. Ma la sconfitta contro Pontevico per 57-55 complica molto il cammino del sodalizio valmadrerese nel campionato nazionale di serie B di basket femminile.

Coach Zucchi sa che deve prendere decisamente in mano la situazione e riportare la Dogana Vecchia in posizioni di classifica decisamente più consone alla compagine del presidente Pino Scelfo. La fortuna certamente non è amica di Valmadrera. “Spiace perdere partite così – commenta il coach – quando, senza nulla a togliere a Pontevico che ha giocato al nostro pari, gli episodi hanno pesato molto sul risultato finale. Brave comunque le ragazze che hanno dato tutto in tutti i reparti e forse anche qualcosa di più visto che abbiamo dovuto “nascondere” l’assenza di Fumagalli e la stoica Marconetti che arrivava da una settimana di stop causa febbre alta, oltre a Oggioni non ancora recuperato dall’infortunio. Insomma non ci gira bene almeno sotto l’aspetto della fortuna, ma sappiamo anche che dobbiamo insistere a crederci e lavorare sui nostri errori e prima o poi anche la sorte ci assisterà. Pensiamo alla prossima sfida”.

PONTEVICO BASKET 59

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 57

Parziali: 21-20, 17-15, 9-10, 12-12

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 10, Panzeri, Airoldi 2, Allevi 6, Galli ne, Buscema 12,

Oggioni ne, Fumagalli ne, Marconetti 7, Frigerio 11, Ceccato 9.