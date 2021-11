Basket Femminile. Serie B. Sabato il derby lecchese: Starlight Valmadrera vs Costa

Fischio d’inizio alle 20.30 al palazzetto di via Parodi a Valmadrera

VALMADRERA – Tutto pronto l’atteso derby lecchese del campionato di serie B di basket femminile in programma per domani, sabato, alle 20.30 al palazzetto di via Parodi di Valmadrera. Un derby, quello tra la Starlight Valmadrera e Costa che avrebbe dovuto regalare emozioni particolari, sul piano della classifica. Invece, le due formazioni stanno attraversando un periodo decisamente particolare.

Le valmadreresi, dopo sei giornate, hanno conquistato una sola vittoria. Costa è terza, ma ha perso la scia delle due fuggitive. La stagione è ancora lunga, ma è altrettanto vero che il girone Verde del “torneo” presenta formazioni molto blasonate. Intanto coach Stefano Zucchi sta lavorando senza alcune pedine importanti.

Ma veniamo al match di sabato. “Ritorniamo a giocare in casa dopo due turni disputati in trasferta – commenta il coach – E’ un match che arriva prima della sosta prevista all’ottava giornata e sinceramente questa è una situazione che può essere un po’ un toccasana per Valmadrera, così abbiamo la possibilità di recuperare alcune infortunate e riordinare le idee. Non posso dire che sia proprio un bel periodo. Perlomeno dal punto di vista dei risultati”.

Quindi coach Zucchi conclude: “Nonostante le ragazze abbiano sempre un atteggiamento positivo dobbiamo riuscire a scrollarci di dosso quei minuti che in partita ci creano dei blackout e condizionano rendimento e risultato. Penso che solo il continuare a giocare e ad affrontare avversarie di qualità come lo è del resto Costa Masnaga possa solo farci bene”.