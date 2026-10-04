Basket femminile, serie B, sconfitta interna per la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera

VALMADRERA – Sconfitta interna per la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, che nella seconda giornata d’andata del campionato di Serie B femminile deve arrendersi al Basket Team Crema con il punteggio di 62-84.

La formazione valmadrerese ha però tenuto testa per buona parte dell’incontro a una delle squadre più quotate del campionato. Per tre frazioni le ragazze di coach Rossi sono rimaste in partita, riuscendo anche ad accarezzare il sogno della vittoria. Poi, nella seconda parte del match, Crema ha alzato intensità, ritmo e aggressività, mettendo in difficoltà la giovane formazione di casa.

I parziali raccontano bene l’andamento della gara: 17-15, 21-25, 8-30 e 16-14. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 38-40, il terzo quarto ha indirizzato definitivamente la sfida.

«Delusi per aver perso la partita, ma consapevoli di avere una squadra che può lottare sempre per la vittoria», il commento di coach Rossi al termine dell’incontro.

«Siamo contenti di aver giocato alla pari per tre frazioni contro una formazione quotata come Crema – sottolinea l’allenatore –. La mia squadra deve però capire che deve aumentare la propria aggressività e, cestisticamente parlando, diventare molto più “antipatica”. Ho visto uno step importante rispetto alla prima sfida e questo significa che siamo sulla buona strada. Ora bisogna continuare a lavorare».

Per la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, Barraco è stata la miglior realizzatrice con 26 punti, seguita da Ros con 12 e Lo Monaco con 12. A referto anche Pini (6), Bruno (3), Calvanese (2) e Borlenghi (1).