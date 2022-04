Basket femminile. Serie B. Starlight Valmadrera corsara a Villasanta

Il quintetto valmadrerese vince per 63 a 55

Coach Zucchi: “Una vittoria che doveva arrivare soprattutto per il morale del gruppo”

VILLASANTA – Bisognava indubbiamente riscattare la sconfitta incassata contro Pontevico. Lo aveva chiesto anche il tecnico Stefano Zucchi, consapevole che la sconfitta subita nel turno precedente, non avrebbe scalfito troppo il gioco e la determinazione della Starlight Valmadrera Dogana Vecchia. Ed il quintetto valmadrerese ha fatto molto bene il suo compito, vincendo a Villasanta, una partita non facile, considerato anche la voglia delle locali di cercare di muovere la propria classifica.

Sabato sera, il campionato di serie B di basket femminile, proponeva la sfida valida per la quinta giornata della seconda fase, con Starlight Valmadrera Dogana Vecchia, impegnata sul campo del Villasanta. Un match incerto, considerato che le due formazioni erano appaiate in classifica (14 punti), al dodicesimo posto, ma decisamente in lotta per centrare la top ten, ma soprattutto, determinate a strappare il biglietto verso i play off.

Con la vittoria conquistata a Villasanta, Valmadrera rafforza la propria classifica, e guardo con maggior fiducia e convinzione, le proprie ambizioni per i prossimi play off. Al termine di questa seconda fase mancano quattro giornate. Valmadrera ritornerà in campo il 23 aprile (ore 21) affrontando Usmate che precede di soli due punti la squadra del presidente Pino Scelfo.

Il coach Stefano Zucchi a fine gara ha dichiarato: “Buona la nostra partenza con le ragazze ben disposte in campo, molto reattive, e brave a fare i propri compiti sul piano tecnico e tattico. Già in avvio di primo quarto ci troviamo avanti di una decina di punti, merito di una buona difesa e di Adan che sotto canestro non faceva passare neanche uno spillo. Anche nel secondo quarto Dogana Vecchia risponde molto bene ad una reazione di Villasanta, mantenendo sempre quei dieci punti di vantaggio. Ovviamente essendo un po’ rimaneggiati, e con qualche acciacco di troppo da parte di qualche nostra atleta, e qualche assenza importante, la fatica ha incominciato a sentirsi. Nonostante la reazione delle locali, abbiamo finito controllando la partita. Una vittoria che doveva arrivare soprattutto per il morale del gruppo – conclude coach Zucchi- e questo va dato merito alle ragazze di non aver mai mollato”.

TABELLINO

TEAM 86 BK VILLASANTA 55 – STARLIGH VECCHIA DOGANA 63

Parziali: 9-19, 7-10, 21-17, 18-17

Villasanta: Giulivo 11, Belotti, Gionchilie 11, Maschio 4, Carmeli 7, Sardi, Faggioli, Bassani 7, Fossati 4, Panighetti, Toffali 11.

Starlight: Orsanigo 13, Panzeri, Airoldi 3, Levi ne, Allevi 21, Oggioni 2, Adan 2, Marconetti ne, Frigerio 12, Ceccato 10.