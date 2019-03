Settima di ritorno per le Valmadreresi

La partita a Brignano (BG) si chiude 65-53 per le avversarie. Il commento di coach Colombo

VALMADRERA – Il campionato di serie C di basket femminile proponeva gli incontri della settima giornata di ritorno. In trasferta l’Adinox Starlight Valmadrera. Il quintetto allenato da coach Alberto Colombo, era impegnato al palazzetto dello sport di Brignano (Bg) per la sfida contro le orobiche della Visconti. Partita conclusa 65-53 con parziali di 19-7, 33-22, 54-41.

Alberto Colombo: “Siamo partiti male dopo una settimana difficile causa alcune assenze in allenamento da parte di qualche ragazza colpita da vari acciacchi. Devo dire contento per la risposta della squadra dopo il 19-7 del primo quarto. Poi i tiri da 3 della Fusi e della Orsanigo, e la nostra zona decisamente attenta ed aggressiva, ci riportiamo a -8. Peccato per il fatto che abbiamo sbagliato alcune conclusioni dalla distanza. Poi l’esperienza di alcune loro giocatrici, e secondo me, anche un arbitraggio non all’altezza della situazione considerando che non ci hanno mai fischiato alcuni contatti che andavano al di là del regolamento, la Starlight si è un po’ persa d’animo, non riuscendo a chiudere il gap”.

VISCONTI BRIGNANO 65 ADINOX STARLIGHT 53

Parziali: 19-7, 33-22, 54-41 Adinox Starlight: Fusi 6 , Orsanigo 17, Airoldi 3, Capaldo 5, Colombo 1, Chitelotti 1, Greppi 5, Adan 10, Oddo, Casartelli 2, Ciceri 3