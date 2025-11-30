Basket femminile serie C, Leccowomen batte la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera

Leccowomen vince con merito

Finisce 33-84 il match valido per il campionato di serie C di basket femminile

VALMADRERA – Non è mancato l’impegno da parte delle giocatrici della Dogana Vecchia Starlight, ma indubbiamente il quintetto della Leccowomen ha dimostrato di avere un altro spessore tecnico. Finisce 33-84 il match valido per il campionato di serie C di basket femminile, con coach Stefano Zucchi, che rimarca il valore del quintetto ospite, ma elogia la prova delle sue ragazze. “Parto col fare i complimenti alla squadra di Lecco, forse la migliore incontrata ad oggi. Poche sbavature, sempre concentrate e agonisticamente in palla”.

Una riflessione alla prova della Dogana Vecchia Starlight. “Paghiamo dazio nel terzo quarto, dove la veemenza delle avversarie si è fatta sentire. Ma sono complessivamente soddisfatto dell’atteggiamento avuto, perché sappiamo che esperienza e fisicità, quando mediamente concedi da 3 a 8 annate di differenza, non sono colmabili in così breve tempo”.

Il coach analizza la serata: “Questo è il nostro lavoro di quest’anno (staff e società. Cioè far capire alle ragazze di non aver fretta di arrivare. Godono di un privilegio che è stato loro dato. La vetrina di una serie C, e non devono bruciarsela in pochi mesi. Il tempo, come è stato in passato con altre atlete, dirà quello che ti sei meritato. Sento parlare di sacrificio delle ragazze, e questa è la prospettiva più sbagliata, è solo un gioco, fatto seriamente,

ma un gioco i sacrifici sono altri e passano da gavette ben più dure. Stiamo dando tutto a queste ragazze, non vogliamo bruciarle prima che ancora sappiano accendersi”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 33

D’AVINO CONSULTING LECCO WOMEN 84

Parziali: 7-16, 10-19, 3-26, 13-23

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini 5, Monticelli 1, Corti, Tarizzo 6, Zaccone 9, Consonni 7,

Provinciali, Beretta ne, Anderbegani 3, Crippa, Tagliani, Colombo A. 2