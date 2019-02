Le bresciane della Fortitudo passano per 62 a 59

Ottima gara per le ragazze di coach Colombo, stona solo il risultato

VALMADRERA – Quinta giornata di ritorno nel torneo di Basket Femminile di serie C, con le valmadreresi dell’Adinox in campo sabato sera, al palazzetto comunale di via Leopardi.

La compagine valmadrerese di coach Alberto Colombo, ha ospitato il quintetto bresciano del Fortitudo. Una sfida molto delicata, e difficile, per le padrone di casa, che si sono trovate di fronte la quarta forza del girone.

L’Adinox ha giocato un buon basket, sfiorando anche il colpaccio, e senza mai farsi intimorire dalla forza fisica ed atletica della squadra bresciana. Risultato finale che tuttavia ha lasciato l’amaro in bocca alle ragazze di coach Colombo sconfitte per 62 a 59.

“Sono contento della prova della squadra, ed ovviamente, meno per il risultato – ha dichiarato a fine gara Colombo – Dopo il loro vantaggio sul 4-8, allunghiamo la difesa, ed aumentiamo il nostro pressing, ed il team bresciano è un po’ in difficoltà. Buon primo quarto e molto frizzante. Secondo quarto più ruvido. Ci mettiamo a zona e rimaniamo sempre in partita. Nel terzo quarto spingiamo sull’acceleratore, e con buoni canestri anche delle nostre under, otteniamo il sorpasso sul 48-45. Nell’ultimo quarto paghiamo un po’ la stanchezza, ed anche la loro esperienza, senza dimenticare l’infortunio alla Oddo che in attacco era un buon punto di riferimento. Qualche errore, e la Fortitudo, passa sul 60-59. Poi 2 tiri liberi della Zonca (62- 59) fissano il risultato finale nonostante il nostro tentativo di trovare il pareggio con una bomba, ma il tiro è corto. Un vero peccato”.

ADINOX STARLIGHT 59 FORTITUDO BRESCIA 62

Parziali: 19-20, 33-34, 48-45

Adinox Starlight: Fusi 7, Orsanigo 2, Airoldi, Capaldo 5, Colombo 2, Andreotti, Chitelotti 2, Greppi 9, Adan 14, Oddo 7, Davide 5, Casartelli 6.