Netta vittoria per 72 a 42 contro Borgo S. Giovanni

A 5 giornate dalla conclusione della regular season le valmadreresi restano in zona playoff

VALMADRERA – Grande prestazione delle ragazze dell’Adinox Starlight Valmadrera nell’ottava giornata di ritorno del campionato di basket femminile di serie C.

A sole cinque giornate alla conclusione della stagione regolare, in piena lotta per conquistare un posto nei play off (passano le prime otto del girone) ci sono anche le valmadreresi

Nella gara casalinga contro Borgo S. Giovanni le valmadreresi hanno sfoderato una prestazione superlativa davanti al pubblico di casa assiepato al palazzetto di via Leopardi.

In campo si è vista solo la formazione di coach Alberto Colombo. Partita conclusa 72-42 con parziali di 20-10, 33-20, 48-29. Le ragazze di coach Colombo dovevano conquistare la vittoria per rimanere in lotta tra le prime otto della generale.

Obiettivo conquistato come sottolinea lo stesso coach: “Partita perfetta delle ragazze. Ottima difesa, pressing prolungato e bene Adan sotto canestro. Loro hanno provato anche a cambiare più volte lo schema di gioco, ma con le bombe di Orsanigo, Fusi e Greppi, siamo riusciti a fare subito il gap. Poi ottima difesa ed efficaci nelle ripartenze. Una vittoria meritata e la lotta per i play off si fa interessante”.

ADINOX STARLIGHT 72 BORGO S.GIOVANNI 42

Parziali: 20-10, 33-20, 48-29

Adinox Starlight: Fusi 6, Orsanigo 22, Airoldi 3, Capaldo 8, Chitelotti 3, Greppi 8, Adan 6, Oddo 4, Davide 4,Casartelli 7, Ciceri, Riva 1.