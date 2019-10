Basket femminile. Serie C. Tutto fin troppo facile per Adinox Starlight Valmadrera

Netta vittoria in casa contro il fanalino di coda Virtus Carroccio di Legnano

VALMADRERA – Tutto fin troppo facile per Adinox Starlight Valmadrera che fra le mura amiche liquida con un 78 a 25 le avversarie del Virtus Carroccio di Legnano.

Il match testa coda del campionato di serie C di basket femminile sancisce lo strapotere della prima della classe. Le locali di coach Alberto Colombo, infatti, non fanno molta fatica a portare l’ennesima vittoria di questa stagione, battendo la compagine ospite con un eloquente risultato di 78-25 (19-6, 38-13, 51-15).

“Legnano ha messo in campo tanta energia ma decisamente al tiro ha avute percentuali bassissime – dichiara Coach Colombo a fine gara – La Starlight è partita forte, grazie ad una Bassani in vena, portandoci sul 13-0. E’ calata poi l’intensità del gioco e del pressing, e loro, si sono avvicinate sul 13-6. Poi alcuni rapidi contropiedi e canestri sotto canestro ci hanno portato all’intervallo lungo sul 38-13. Al rientro la partita non ha offerto grandi spunti tecnici. Ho inserito anche le seconde linee e tutte hanno risposto bene giocando con la giusta motivazione. Sul piano del risultato abbiamo sempre controllato il match per poi dilagare”.

TABELLINO

ADINOX STARLIGHT 78 – VIRTUS CARROCCIO 52 (Parziali: 19-6, 38-13, 51-15)

Adinox Starlight: Fusi 9, Orsanigo 16, Airoldi 3, Capaldo 6, Andreotti, Adan 10, Oddo, Casartelli 2, Riva, Mandonico. Virtus Carroccio: Bonzini, Cozzi, Albizzati 3, Gnesutta, Bargna 4, Quaglia, Cislaghi 6, Rota 2, Cozzi G. 2, Rocco 8, Mancini.