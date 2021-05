Basket femminile. Starlight: Adan rimane a Valmadrera

Rinnovato il contratto per la prossima stagione 2021-2022

“Il mio sogno nel cassetto in questo momento è quello di poter tornare in campo, divertirmi di nuovo come prima”

VALMADRERA – Adan rimane a Valmadrera. L’esperta Adan Dominico Irelys classe 1986, di origine cubana (ha giocato anche con la nazionale) con nazionalità italiana, 185 d’altezza, rapida nell’andare a rimbalzo sia in attacco che in difesa, ha rinnovato il contratto per la stagione 2021-2022 con la Starlight Valmadrera.

Dopo la notizia della sua riconferma, sentiamo l’esperta cestista valmadrerese in una breve intervista.

Qual è la tua storia cestistica?

“Tramite un conoscente che mi ha raccontato che c’era questa realtà cestistica a Valmadrera. Ho provato. Ho trovato un bellissimo ambiente, dalla società, al gruppo ragazze, ai dirigenti. Mi hanno fatto sentire a casa ed ho deciso di far parte di questo meraviglioso gruppo”.

Come hai vissuto questo periodo di stop sul piano personale e come atleta?

“E’ una delle cose più difficili che un’atleta possa attraversare. Per essere in grado di mantenere ancora un ottimo livello, hai bisogno di costanza e di determinazione e grande carattere. Questo blocco penso che ci ha segnato un po’ tutti. Quasi due anni senza sport è qualcosa di difficile da affrontare e che non si potrá più recuperare. Ma andiamo avanti con serenità, fiducia e voglia di basket”.

Come ti stai preparando alla prossima stagione?

“Per non perdere la mia forma sportiva mi alleno a casa con un gruppo di amici in videochiamata, vado anche a camminare e faccio anche qualche corsa”.

Ti manca molto la partita?

“Le partite mi mancano tantissimo. Basket senza partita non è Basket. Nel senso migliore della parola. Dobbiamo iniziare i nostri allenamenti e le nostre partite”.

Il tuo giudizio sulla società Starlight?

“Della società si può dire che è il top. Sempre presente e disponibilissimi. Nel piano personale sono sempre stati presente quando ne ho avuto bisogno. Significa molto per un’atleta”.

Il tuo sogno nel cassetto come atleta?

“Il mio sogno nel cassetto in questo momento è quello di poter tornare in campo, divertirmi di nuovo come prima, fare quello che abbiamo sempre fatto. Tornare alla normalità”.