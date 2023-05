Basket femminile: Starlight femminile vince il derby lecchese contro il Nibionno

Concluso il campionato di serie B di basket femminile

Dogana Vecchia Starlight Valmadrera ha vinto per 57 a 54 la sfida contro il Nibionno

VALMADRERA – Cala il sipario sul campionato di serie B di basket femminile stagione 2022-23 con la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera che saluta il proprio pubblico con una vittoria, archiviando la stagione vincendo, con il risultato di 57-54 (8-15, 27-29, 46-43), il derby contro Nibionno.

Un derby che valeva molto per la formazione di casa, determinata a chiudere in bellezza la

stagione 2022-23, e regalare un’ultima vittoria ai propri sostenitori, ma soprattutto mantenere l’ottava piazza nella generale. Da segnalare un ultimo quarto convincente da parte di Orsanigo e compagne.

“Bella partita, intensa, sempre alla pari con le giovani di Costa a far valere i loro centimetri sotto canestro e la loro superiore atleticità – spiega il coach Stefano Zucchi – . Noi abbiamo risposto con buona circolazione della palla, trovando nel quarto gli spazi giusti per buoni tiri da fuori. Stagione conclusa e ora si resetta tutto. Le ragazze si prenderanno quindici giorni di riposo e con la società incominceremo a pensare al futuro per allestire sempre la miglior squadra possibile. La classifica dice ottave lasciandoci dietro anche squadre blasonate, e se non ricordo male, migliorando la posizione dello scorso anno. Un risultato importante, per come abbiamo affrontato gli ultimi mesi, sotto l’aspetto dell’organico, le varie sfide. E come ho detto anche alle ragazze, il merito va a loro”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 57

BASKET NIBIONNO 54

Parziali: 8-15, 19-14, 20-14, 10-11

Dogana Vecchia Starlight: Orsanigo 7, Panzeri 15, Airoldi 4, Allevi 15, Padilla ne, Fioritti ne,

Marconetti 9, Frigerio, Galli 4, Ceccato 3