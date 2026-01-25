Basket femminile. Starlight rinforza il roster: arrivano Martina Algeri e Alessandra La Malfa

La società di Valmadrera punta sui giovani per la stagione 2025/26

Due giovani talenti da Costa per la Serie C: qualità, prospettiva e voglia di crescere

VALMADRERA – La Starlight guarda al futuro e lo fa puntando sui giovani. Grazie alla collaborazione con la Società Costa, il club annuncia l’arrivo di due nuovi innesti per la stagione 2025/26: Martina Algeri, play/guardia classe 2008, e Alessandra La Malfa, pivot classe 2007. Due atlete con caratteristiche diverse, accomunate dalla determinazione e dalla voglia di mettersi alla prova nel campionato di Serie C.

Ad aprire il nuovo capitolo in maglia Starlight è Martina Algeri, giocatrice versatile capace di adattarsi a più ruoli. Classe 2008, Algeri porta in dote punti nelle mani, pericolosità dall’arco e una spiccata attitudine offensiva. “Quest’anno il mio obiettivo numero uno è la tenuta mentale – spiega -. A volte, se commetto un errore all’inizio, rischio di buttarmi giù e perdere concentrazione. Voglio imparare a restare sul pezzo anche nei momenti difficili della partita. Dal punto di vista tecnico si può sempre migliorare, quindi lavorerò molto sulla velocità di esecuzione”

Per la giovane play/guardia, l’esperienza in serie C rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita: “Mi aspetto di giocare con continuità e di poter dare il mio apporto alla squadra per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Voglio crescere soprattutto nella gestione dei momenti e delle situazioni di gara”. Fondamentale, nella sua scelta, il supporto della famiglia: “Sia mia mamma che mio papà sono ex cestisti. Mia mamma, in particolare, ha iniziato nei campionati inferiori a 18 anni, arrivando poi in A2 e anche in A1 a 21 anni. Io ne ho ancora 17 e so di dover imparare molto”.

Come Algeri, ha già debuttato nell’ultimo match di campionato anche Alessandra La Malfa, pivot classe 2007. Giocatrice di ruolo sotto canestro, porterà alla Starlight fisicità, presenza e solidità, grazie alla sua altezza e alla struttura muscolare. “Quando mi hanno proposto di venire a giocare in Serie C, senza rinunciare al roster di Serie A2 con Costa, mi è sembrata un’ottima occasione – racconta -. Nell’ultimo anno sto cercando di mettere in pratica tante cose imparate a Costa, e questa esperienza rappresenta uno spazio ulteriore per crescere”

Una scelta non priva di difficoltà, ma resa più semplice dalla presenza della compagna di squadra: “Giocare in una squadra nuova, con abitudini diverse, può essere complicato, ma il fatto di venire insieme a Martina ha sicuramente reso la scelta più semplice”. Le aspettative sono chiare: “A livello personale vorrei che mi aiutasse a migliorare e ad avere più fiducia nelle mie capacità. Allo stesso tempo mi aspetto di riuscire a dare il contributo richiesto alla squadra e, soprattutto, di divertirmi”.

La Starlight ringrazia la Società Costa, la cui collaborazione ha reso possibile un’operazione che rappresenta un’importante opportunità di crescita non solo per le atlete, ma anche per entrambe le realtà sportive coinvolte.