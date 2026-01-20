Basket femminile. Starlight Valmadrera cede contro Tradate nella prima di ritorno

Le lecchesi soccombono 35-64 contro una squadra più esperta e fisica

Coach Zucchi invita a guardare al lato positivo della partita

VALMADRERA – Prima giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile amara per Dogana Vecchia Starlight, che cede in casa 35-64 contro Tradate. Una partita difficile sin dall’inizio, considerando l’ampia sconfitta subita all’andata, ma le lecchesi hanno messo in campo maggiore grinta e determinazione.

Coach Stefano Zucchi sottolinea però le difficoltà incontrate: “Tradate ovviamente più esperta e fisica ha fatto vedere subito, grazie ad una solida difesa, su dove indirizzare la gara. Abbiamo subito la loro energica difesa che ha sporcato ogni nostra finalizzazione a canestro. Troppo poche le realizzazioni costruite in maniera pulita e organizzata e troppo fragile la nostra difesa soprattutto in fase di transizione.”

Il roster di Valmadrera ha risentito di alcune assenze, come Beretta e Cerolini, e di giocatrici non al meglio della forma, fattori che hanno inciso sull’esito del match. “Prendiamoci di buono il dimezzato scarto dell’andata come buon auspicio per il futuro”, aggiunge Zucchi, che ha apprezzato anche la direzione di gara, definita “giusta e tranquilla”.

Parziali della gara: 6-16, 11-21, 10-15, 8-12

Dogana Vecchia Starlight: Monticelli, Corti 4, Tarizzo 6, Zaccone 3, Consonni, Buscema ne, Provinciali 2, Longoni, Anderbegani 14, Crippa ne, Tagliani 4, Colombo A. 2