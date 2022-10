Sconfitta amara per il quintetto, rimasto sempre in partita

Risultato finale di 56-53 determinato da qualche errore di troppo da parte della Starlight, anche se grande merito va alle varesine giunte al match in ottima forma

VALMADRERA – Sconfitta con onore per la Starlight Valmadrera che ieri, sabato, ha dovuto arrendersi in casa del Varese, riuscendo comunque fino all’ultimo a tenergli testa. Il match, terminato con il risultato di 56-53, ha rappresentato il terzo atto del girone di andata del campionato di serie B.

Gioco ben espresso e di squadra per i primi venti minuti di partita da parte del quintetto di coach Stefano Zucchi, rimasto sempre in partita e capace di realizzare canestri importanti. Qualità che non sono bastate perché, complice qualche errore di troppo del Valmadrera, il Varese ha ripreso terreno confermando l’ottimo momento di condizione che sta attraversando, essendo già reduce da due vittorie importanti.

Un regalo di spazio e punti che è invece costato caro alla Dogana Vecchia, facendogli perdere il match. Come aveva già sottolineato l’allenatore Zucchi in un’intervista pre-partita, non bisogna mai concederne, che dopo il bruciante risultato dichiara:

“Come preventivato alla vigilia, la partita è filata in un perfetto equilibrio fino alla fine. Diciamo che se fosse stato un incontro di box Varese vince ai punti approfittando degli unici due cali momentanei che ha evidenziato la mia squadra, dovuto a momenti di stanchezza da parte di qualche ragazza, e di riflesso è mancata anche la giusta e dovuta lucidità, nel gestire la palla, nei contrasti. Sono comunque contento dell’atteggiamento messo in atto dalle ragazze, che hanno contrastato alla pari, sia fisicamente che come gioco, le avversarie. Dispiace solo aver subito una seconda sconfitta, di fila peraltro, e non è una giustificazione, ancora fuori casa. Quindi non resta che dimostrare la giusta reazione che ci vuole in questi casi, già da sabato prossimo in casa contro Usmate”.

Da segnalare Camilla Allevi in doppia cifra.

BASKET F. VARESE 56

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 53

Parziali: 15-12, 11-14, 14-13, 16-14

Voti Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 9, Panzeri 5, Airoldi, Levi ne, Allevi 11, Aondio ne, Buscema 8, Fumagalli 6, Marconetti 6, Frigerio, Bianchi ne, Ceccato 8