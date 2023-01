Basket femminile, Starlight Valmadrera inizia bene il nuovo anno

Le valmadreresi portano a casa la vittoria contro Robbiano

VALMADRERA – Prima uscita agonistica del nuovo anno per il quintetto della Dogana Vecchia Starlight, con la formazione di coach Stefano Zucchi, impegnata sul campo del Robbiano, nel match valido per la penultima giornata di andata del campionato di serie B di basket femminile.

Al suono della sirena il tabellone segna 43-54 con la compagine della capitana Martina Orsanigo, che porta a casa meritatamente i due punti, senza disputare un buon match. Ma era importante iniziare il nuovo anno con una vittoria, per muovere ancora la classifica, ed iniziare un percorso di rilancio in vista della seconda parte della stagione.

Il coach Zucchi è contento del risultato, ovviamente, un po’ meno della partita. Sentiamo il coach “Partita non bella da vedere. Da rimarcare i numerosi errori commessi dalle due formazioni, situazione dovuta quasi certamente da questa sosta, che ci ha visto poco precise, un po’ annebbiate in certi situazioni al tiro, e col fiato corto verso la fine. Comunque a parte l’inizio con le polveri bagnate per entrambe le squadre, siamo riuscite a prendere un piccolo vantaggio, gap che ci siamo portate dietro tutta la partita. Peccato perché potevamo chiuderla prima questa sfida, ma come detto complice la stanchezza e un paio di bombe di Di Maio, Robbiano si è fatta sotto a un paio di minuti dalla fine. Teniamoci i due punti- conclude il tecnico della Dogana Vecchia Starlightche comunque ci sono utili per la nostra classifica. Adesso pensiamo a chiudere il girone d’andata sabato prossimo a Nibionno in un derby molto importante per entrambe le società”.

VICSAM GROUP BK ROBBIANO 43 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 53 Parziali: 10-13, 8-16, 12-11, 13-13 Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo, Panzeri 5, Levi ne, Allevi 5, Torri R. ne, Buscema 9, Oggioni, Fumagalli 5, Marconetti 14, Torri M. ne, Frigerio 13, Ceccato 2