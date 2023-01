Basket femminile. Starlight Valmadrera inizia con il piede sbagliato

Il quintetto di coach Zucchi sconfitto fuori casa dal Bresso

“Non siamo mai scese in campo, una debacle che ci servirà da lezione. Ora testa al Vittuone”

VALMADRERA – Inizio amaro per Dogana Vecchia Starlight Valmadrera: la formazione di coach Stefano Zucchi alza bandiera bianca contro il Bresso, con il match chiuso a favore degli avversari 60-44. Nella sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B di basket femminile disputato a Cusano Milanino ci si aspettava una prestazione decisamente più convincente da parte di Orsanigo e company, dopo le buone prove fornite nella fase finale del girone di andata. Una lettura chiara della partita si legge nell’esito finale dei primi venti minuti di partita, con le valmadreresi sotto di ben venti punti.

Una serata decisamente no, sotto ogni punto di vista, come sottolinea il coach Zucchi: “Non siamo mai scese in campo! Non ricordo quest’anno una prestazione così opaca, remissiva e senza carattere. Abbiamo provato di tutto, come staff, per dare una scossa alle ragazze. In settimana abbiamo anche condiviso l’importanza di questo momento della stagione. Non me la sento di trovare colpevoli, ma bisogna lavorare sodo anche dal punto di vista mentale per far sì che già da martedì ci si ritrovi con la giusta consapevolezza di ricominciare e dimenticare in fretta questa giornata. Complimenti a Bresso per aver avuto quella ‘cazzimma’ che ci vuole sempre in queste partite, e soprattutto, dopo il loro passo falso di settimana scorsa. E questa situazione ci deve servire da lezione. Ora abbiamo Vittuone in casa e già dalla prossima settimana dobbiamo dimostrare di esserci. Dobbiamo ritornare a giocare con convinzione e con un forte carattere”.

Bresso-Stralight Valmadrera 60-44

Parziali:17-6, 17-8, 9-10 e 17-20.

Starlight Valmadrera: Orsanigo 5, Panzeri 3, Airoldi 1, Allevi 6, Buscema 2, Oggioni,

Fumagalli 4, Marconetti 6, Frigerio 9, Fioritti 2, Ceccato 6