Basket Femminile. Starlight Valmadrera sabato in campo con la voglia di riscatto

Coach Zucchi: “Partita abbordabile, ma soprattutto abbiamo il dovere di portare a casa i due punti”

VALMADRERA – Ultima giornata di andata dal campionato di serie B di basket, con la Starlight Valmadrera di coach Stefano Zucchi, che arriva al giro di boa della stagione 2021-22, affrontando in casa, sabato sera (ore 20.30) il quintetto milanese del Bfm.

Indubbiamente un girone di andata complicato per la formazione valmadrerese, che tra infortuni, assenze, e qualche gara sfortunata, si trova in fondo alla classifica con solo 2 punti all’attivo.

Sabato, per Valmadrera, c’è la grande possibilità di ritornare alla vittoria, e nello stesso, affiancare in classifica la stessa formazione del Basket Femminile Milano.

Coach Zucchi in previsione del match dichiata: “Partita abbordabile, ma soprattutto abbiamo il dovere di portare a casa i due punti. Come ci siamo detti in settimana, tutti siamo consapevoli, indipendente da ogni giustificazione, che dobbiamo dimostrare di che pasta siamo fatte. Quali sono le nostre capacità, ed esibire una buona prestazione. Con Costa abbiamo preso coscienza di cosa sappiamo fare ed è da lì che dobbiamo ripartire. Non sarà presente ancora Ceccato e Casartelli ma a questo punto preferiamo averle completamente recuperate dal girone di ritorno, e per ora, supplire alle loro mancanze dando ognuna qualcosa in più per portare a casa un risultato positivo. Forza Starlight”.