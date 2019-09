Basket femminile, Starlight Valmadrera si prepara alla prima di campionato

Sabato sera a Monza la prima sfida stagionale per la Starlight Valmadrera

Coach Colombo: “C’è tanta voglia di lavorare e crescere”

VALMADRERA – Dopo la lunga preparazione, le varie amichevoli disputati, i tornei giocati, il quintetto della Starlight Valmadrera, scenderà in campo per la prima giornata di andata del campionato di serie C di basket femminile.

Nel girone B figura il quintetto della Starlight Valmadrera. Le ragazze di coach Alberto Colombo (riconfermato) saranno impegnate, sabato sera alle 20, a Monza, sul campo dell’Eureka. Le valmadreresi, al recente torneo del memorial Bussola, hanno evidenziato di essere già in buona condizione, vincendo anche l’amichevole a Lesmo contro l’Arcore. Ricordiamo come al memorial Bussola, la Starlight, aveva vinto la prima partita 67-41 contro Trescore, e nella finalissima, la formazione di Colombo, batte agevolmente Como 72-49, in una giornata dove la nostra Adan Irelys è stata premiata come miglior giocatrice del torneo.

“Giochiamo a Monza contro una formazione aggressiva e che corre molto. Le monzesi l’anno scorso hanno conquistato i play off. Quindi bisogna partire con grande attenzione e sarebbe utile iniziare la stagione con una vittoria – spiega coach Colombo – Ci sono alcune ragazze ancora un po’ acciaccate ma spero di poterle recuperare per la partita. La Starlight- conclude Alberto Colombo- ha iniziato la stagione lavorando molto sugli schemi, ed è ancora in fase di costruzione per i nuovi innesti arrivati. C’è grande voglia di lavorare e di crescere”