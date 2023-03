Basket femminile. Starlight, vittoria che vale la salvezza

La squadra di Valmadrera ha battuto Canegrate, seconda della classe

“Una bella serata, e una prestazione convincente, grazie ad una grossa attenzione difensiva”

VALMADRERA – Fattore campo rispettato per il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight, con la formazione di coach Stefano Zucchi, che sabato sera ha affrontato in casa la forte compagine del Canegrate, seconda forza del campionato di serie B di basket femminile. Si è giocato per la decima giornata di ritorno.

Saltato, quindi, il pronostico della vigilia, che vedeva senza alcun dubbio, favorito il quintetto ospite. Ma come afferma sempre il coach valmadrerese “le partite vanno sempre giocate con la dovuta determinazione e non è detto che il risultato sia scontato”. Ed è quello che è successo sabato.

Grazie a due tiri liberi segnati dal Valentina Ceccato, Valma batte Canegrate 58-56 con parziali di 14-21, 32-36, 44-44. Due punti che valgono tanto per Valmadrera, considerato che Dogana Vecchia, è ormai salva, ma soprattutto, conquista una vittoria di spessore, di prestigio, e che dovrebbe far capire al gruppo di coach Zucchi, che c’è tanta qualità in questa formazione.

“Una vittoria arrivata nei secondi finali grazie ai due tiri liberi segnati da Ceccato, atleta ancora visibilmente debilitata dai postumi dell’influenza che comunque ha stoicamente combattuto nei trenta minuti che è rimasta in campo – ha detto coach Zucchi -. Buona anche la prova delle due “senatrici”, Orsanigo e Frigerio, che hanno preso per mano per lunghi tratti della gara le compagne, adattandosi a ricoprire più ruoli lasciati liberi dalle numerose assenze. Un grosso contributo da tutte le altre, compreso le infortunate in tribuna, che hanno creduto fino in fondo a questa vittoria. Una bella serata, e una prestazione convincente, grazie ad una grossa attenzione difensiva che per tutta la gara ha messo in difficoltà un eccellente Canegrate, che grazie alle numerose triple messe a segno comunque, ci ha dato grossi grattacapi fino all’ultimo secondo. A cinque giornate dal termine e con 24 punti in classifica possiamo affrontare il prosieguo con più serenità. E’ stata una bella serata ma soprattutto ho visto la mia squadra giocare su buoni livelli”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 58

BASKET CANEGRATE 56

Parziali: 14-21, 18-15, 12-8, 14-12

Dogana Vecchia Starlight: Orsanigo 16, Panzeri 5, Airoldi, Levi, Galli 4, Buscema 6,

Marconetti 2, Frigerio 16, Torri M. ne, Manzoni ne, Ceccato 9.