Basket femminile U17, Dogana Vecchia Starlight batte la capolista Geas

“Una bella giornata di sport e di crescita per tutte le partecipanti”

VALMADRERA – Domenica match contro il Geas squadra in testa alla classifica a punteggio pieno, e vincitrice nella gara di andata di 6 punti. Le stelline under 17 erano chiamate a dimostrare la potenziale crescita di questi mesi e la risposta non si è fatta attendere riuscendo a vincere la gara e ribaltare la differenza canestri dell’andata.

Ecco le parole di coach Zucchi: “Punteggio basso, errori da entrambe le parti, una partita esteticamente non bella ma sicuramente esaltante, dimostrato dalle grande partecipazione del pubblico presente, sempre corretto e sportivo e visto il periodo è doveroso rimarcarlo. Una bella giornata di sport e di crescita per tutte le partecipanti. Ora testa nel proseguire questo percorso di crescita”.

GEAS BASKET ACADEMY 27 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 34

Parziali: 2-6, 7-12, 11-7, 7-9 Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 4, Monticelli 2, Corti 4, Zaccone 14, Consonni 2, Buscema ne, Provinciali 4, Longoni, Beretta 4, Trezzi, Colombo M.ne.