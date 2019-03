Vittoria non facile in terra bresciana contro Basket Più di Rezzato

Risultato finale 38-59 per le ragazze di coach Colombo

VALMADRERA – Fase conclusiva della regular season del campionato di serie C di basket femminile con Adinox Starlight Valmadrera che vince lontano dalle mura amiche per 59 a 38. A farne le spese sono state le ragazze della Basket Più di Rezzato.

Adinox Starlight Valmadrera è scesa in campo per l’incontro valido per la terz’ultima che, sulla carta, doveva essere un turno agevole. Così non è stato per il quintetto di coach Alberto Colombo che ha avuto il suo bel da fare per avare ragione sulle avversarie.

La trasferta bresciana è stata più impegnativa del solito, vuoi per l’aggressività messa in campo dalla giovane compagine locale del Basket Più, vuoi anche perché Colombo, faceva a meno anche di alcune pedine importanti causa vari infortuni. Sta di fatto che Valmadrera, come da pronostico, vince la sfida esterna con il risultato di 38-59, ma non è stata per nulla una passeggiata.

“E’ stata una partita non tanto bella – dichiara coach Colombo – con Valmadrera zeppa di infortuni, giocando anche con una Casartelli ancora molto acciaccata. Loro squadra giovane, e nel primo quarto ci hanno messo in difficoltà, soprattutto per il loro pressing ed il loro gioco veloce. Secondo quarto ci siamo messi a zona, sbagliando meno al tiro, con Irelys che sotto canestro iniziava a fare la differenza. Nel terzo quarto ottima la difesa della Starlight, con le bresciane che per sei minuti non hanno trovato canestro. Loro si sono messe a zona ma abbiamo trovato delle triple con la Greppi e la Orsenigo ed abbiamo preso il largo. Neo della serata è che Valmadrera si è adeguata molto al gioco delle bresciane, non riuscendo ad esprimere al meglio il proprio gioco. Una vittoria importante – conclude Colombo – che ci porta decisamente in zona play off”.