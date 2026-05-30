Basket giovanile. Civatese Under 14, il titolo regionale Silver è tuo

Battuta in finale Cantù 55-48

Chiusa la stagione senza sconfitte in partite ufficiali

CIVATE – I dirigenti del Gruppo Sportivo Giovanile Civatese possono festeggiare: la squadra Under 14 grigiorossa ha vinto ieri il titolo lombardo in categoria Silver, battendo la formazione della Pallacanestro Cantù col punteggio di 55-48.

La Civatese aveva concluso imbattuta il campionato provinciale, classificandosi come una delle migliori squadre della regione nel tabellone finale.

Settimana scorsa i grigiorossi, allenati dalla coppia formata da Gea Formigaro e Nelly Rigamonti, avevano vinto la semifinale di una ventina di punti contro Busto Arsizio.

Nella partita di ieri contro Cantù – che ha due squadre 2012, una Gold e una Silver – i lecchesi sono stati sostenuti da un numerosissimo pubblico casalingo, riempiendo il PalaCivitz. Vincendo la gara hanno chiuso la stagione da imbattuti, senza sconfitte in partite ufficiali.

La squadra che ha vinto era composta da Mattia Magni, Francesco Evangelista, Diego D’Ettorre, Nicolò Pozzi, Riccardo Aldeghi, Filippo Todeschini, Paolo Tizzoni, Luca Baraggia, Luca Ossola, Rosario Scardino, Giulio Valsecchi, Giovanni Dell’Oro. Hanno fatto parte del gruppo, pur non giocando la finale, anche Riccardo e Nicolò Panzeri.