Il presidente: “Figura importante per la nostra società”

Giulia Pasqualin: “Ringrazio il presidente per l’opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa stagione”

VALMADRERA – E’ Giulia Pasqualin il nuovo preparatore atletico della prima squadra della Starlight Valmadrera.

“E’ una figura sicuramente molto importante per la nostra società – spiega il presidente Pino Scelfo – perché Giulia ha una forte conoscenza del mondo del basket, e conosce molto bene la nostra realtà, considerato che negli ultimi anni ha giocato con noi ed ha fatto parte dello staff tecnico. Auguro a Giulia un buon lavoro ed una splendida stagione”.

Giulia Pasqualin (classe 1991), residente a Carimate, professione massoterapista e chiniesologa, ha concluso la sua lunga carriera cestistica in serie C con la Starlight Valmadrera, per poi affiancare Alessandro Ciceri nel ruolo di vice coach. Quindi un’ottima conoscenza dell’ambiente valmadrerese.

“Il mio ruolo nella prossima stagione è di seguire, valutare e migliorare la parte atletica delle giocatrici – dichiara Giulia – Faró da preparatrice atletica per tutta la stagione collaborando insieme al nuovo coach Stefano Zucchi per riuscire a gestire la squadra nel miglior modo possibile. Ringrazio il presidente di Valmadrera per l’opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa stagione”.