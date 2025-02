Basket. La Dogana Vecchia Starlight Valmadrera si impone sulla Tumminelli Romana

Finisce 47 a 45

“Una buona partita per il risultato e il morale ma potevamo evitare di trovarci spesso in situazioni complicate affrontate con poca lucidità̀”

VALMADRERA – Partita al cardiopalma: nella quarta giornata di ritorno per le Under 17, si è deciso tutto negli ultimi 18” quando sul 45-45 Beretta andava in lunetta con due tiri liberi realizzati.

A quel punto toccava alle avversarie dopo il time-out giocarsi l’ultima palla per vincere o impattare la partita. Il tiro non andava a segno e Zaccone finiva i secondi restanti con la palla in mano. Partita non giocata benissimo dalle nostre stelline rimaste a rincorrere per tutta la gara. Il divario non è stato facile da recuperare (anche -15) grazie ad un ottima

Tumminelli in gas fin dal primo minuto, un’altra squadra vista al girone d’andata. Complimenti a loro. Nel secondo tempo la Starlight Valmadrera accenna ad una piccola rimonta e soprattutto ad iniezioni di fiducia che crescono azione dopo azione, grazie ad una difesa più attenta e aggressiva che moltiplica i recuperi e le relative conclusioni a canestro. “Insomma una buona partita per il risultato e il morale ma potevamo evitare di trovarci spesso in situazioni complicate affrontate con poca lucidità̀”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 47

TUMMINELLI ROMANA 45

Parziali: 13-19, 6-13, 8-4, 20-9

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 6, Monticelli, Corti 10, Zaccone 7, Consonni 9,

Buscema ne, Provinciali 2, Beretta 13, Trezzi ne, Niang ne, Colombo M. ne.