Basket. La Starlight Special ha affrontato due squadre di grande livello

VALMADRERA – Il palazzetto di Valmadrera, domenica 2 febbraio, ha fatto da cornice alla tappa del campionato FISDIR, con la partecipazione della squadra locale Starlight Special, insieme a Ultra Di Olgiate e Briantea 84 di Cantù. La Starlight ha affrontato due squadre di grande livello, uscendo sconfitta in entrambe le partite.

La prima partita, contro Briantea 84, è stata equilibrata nei primi minuti, con entrambe le squadre che si sono battute punto a punto. Tuttavia, nel corso del match, la formazione ospite ha preso il largo. Nonostante ciò, la Starlight ha mostrato spunti di gioco promettenti, soprattutto nella buona circolazione della palla e nel gioco di squadra. Purtroppo, questi sforzi non sono bastati per avere la meglio sulla forte squadra canturina, con il risultato finale di 38-46.

La seconda partita, terminata con il punteggio di 32-49 a favore di Ultra Di Olgiate, è stata dominata dalla squadra ospite fin dall’inizio. Ultra ha mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro, mostrando una buona organizzazione e determinazione. La Starlight, purtroppo, non è riuscita a contrastare efficacemente l’avversario, ma ha dato il massimo in difesa, cercando di limitare i danni e di contenere l’offensiva degli avversari.

Nonostante le sconfitte, la Starlight ha comunque mostrato segnali di crescita, dimostrando determinazione e miglioramenti nel gioco di squadra. Con questo spirito positivo, c’è la speranza che possano esprimersi al meglio nelle prossime partite.