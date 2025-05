Basket. La Starlight U17 fuori dalla Coppa di Lombardia. Sconfitta col Crema 48-45

La partita è stata decisa dai tiri liberi nell’ultimo quarto

Il Crema aveva dominato il suo girone, chiudendo in prima posizione

VALMADRERA – Si conclude con la sconfitta di misura, 48 a 45, contro il Crema la cavalcata delle ragazze under-17 della Dogana Vecchia Starlight in Coppa di Lombardia. La Starlight ha giocato il quarto di finale in casa delle avversarie, una delle formazioni più valide della lombardia, prime nel loro girone, a causa di “Un sorteggio macchinoso della Federazione”.

Le ragazze di Valmadrera partono bene, chiudendo il primo quarto 7-13, in vantaggio di di 6 punti, ma alla lunga la sorte della gara inizia a volgere a favore delle avversarie, sostenute tra l’altro da un pubblico che le incita per tutti i 40 minuti di gara. Qualche palla persa di troppo e conclusioni troppo affrettate portano Crema in vantaggio nel secondo e terzo quarto, conclusisi rispettivamente 15-12 e 13-8. La Starlight rimane comunque in gara fino all’ultimo quarto, che viene deciso da diversi episodi di tiri liberi negli ultimi due minuti. L’ultimo quarto si chiude in favore del Crema per 13-12, segnando la vittoria della squadra padana al termine di una gara avvincent e combattuta fino all’ultimo secondo.

Di seguito le statistiche delle giocatrici: Perpignano ne, Cerolini 6, Monticelli, Corti 2, Zaccone 19, Consonni 10, Buscema, Provinciali, Longoni, Beretta 6, Tagliani 2, Colombo M. ne.