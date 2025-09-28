Basket. La Starlight Valmadrera debutta in Serie C contro Tradate

Un traguardo costruito con passione e lavoro

Coach Zucchi: “Essere qui è già una piccola vittoria”

VALMADRERA – Una nuova sfida, un nuovo inizio: si apre una storica pagina per la Starlight Valmadrera. La giovane formazione è pronta a fare il suo debutto nel campionato di Serie C venerdì 3 ottobre alle ore 21:15, sul campo di Tradate, contro Sportlandia.

Un momento atteso e costruito con pazienza, impegno e determinazione da tutte le componenti della Dogana Vecchia Starlight.

E’ stato intervistato il coach Zucchi.

“Che dire? Partecipare a questa competizione è già di per sé emozionante ed entusiasmante. Riuscire poi a tenere testa alle avversarie sarebbe un vero successo. Non vogliamo essere considerate semplicemente le underdog, ma giovani determinate a guadagnarsi, passo dopo passo, una vetrina all’altezza delle ambizioni di una società come Valmadrera”.

“Dietro questo traguardo c’è il lavoro quotidiano di un’intera squadra: la società, che ha creduto e investito nel progetto con visione e determinazione; lo staff tecnico, che ha guidato la crescita delle atlete con competenza e passione; e naturalmente le ragazze, pronte ad affrontare questa nuova avventura con l’entusiasmo di chi ha ancora molto da imparare, ma anche tanto da offrire”.

“Abbiamo la fortuna di essere considerate, da tutto lo staff e dalla dirigenza, come la giovane ma promettente prima squadra della Dogana Vecchia Starlight. È una grande responsabilità, e sentiamo il dovere di ripagare questa fiducia con impegno e serietà. Al momento le ragazze sono molto motivate, anche se è normale che mostrino ancora qualche incertezza: la categoria è nuova e impegnativa, e la nostra è una squadra ancora in fase di maturazione. Ma non ci spaventa: fa parte del percorso, che ci chiede, forse troppo in fretta, di acquisire certezze”.

“Molte delle squadre del girone ci sono sconosciute, non avendoci mai giocato contro, Tradate inclusa. Ma le prime amichevoli, come quelle con Bresso e Biassono, ci daranno indicazioni utili per capire a che punto siamo. Essere qui è già una piccola vittoria. Ma il vero obiettivo è costruire, passo dopo passo, un gruppo competitivo e solido, all’altezza delle ambizioni di una realtà come Valmadrera”.

Adesso si fa sul serio: parte il campionato, inizia una nuova avventura coach

“All’inizio di questa nuova stagione, il mio primo pensiero è rivolto alle ragazze: voglio incoraggiarle, consapevole che siamo ancora giovani e inesperte, ma con la certezza che l’impegno quotidiano e la forte motivazione ci porteranno, nel tempo, i risultati e le soddisfazioni che meritiamo. Il cammino sarà impegnativo, ma ogni sfida rappresenterà un’opportunità di crescita. E noi siamo pronte ad affrontarle tutte, una dopo l’altra. Affrontiamo questo campionato con il massimo rispetto per ogni avversario ma anche con la consapevolezza del valore del nostro lavoro e del percorso che stiamo costruendo”.