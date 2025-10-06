Basket. La Starlight Valmadrera sconfitta a Tradate

La partita termina con il punteggio di 79-21

“Se vuoi crescere devi toccare con mano la realtà e affrontarla con carattere e determinazione”

VALMADRERA – Nella prima giornata del campionato di Serie C femminile, la Dogana Vecchia Starlight incassa una pesante sconfitta (79-21) contro lo Sportlandia Tradate.

Netta la differenza tra le due formazioni: esperienza, convinzione e fisicità hanno fatto la vera differenza. Ecco il commento di coach Zucchi.

“È iniziato a Tradate il nostro primo campionato Senior, e penso che questa partita resterà ben impressa. Sapevamo che sarebbe stato un impegno difficile, ma la considero una lezione importante, in senso del tutto positivo e costruttivo. Non ho nulla da rimproverare alle mie ragazze, anzi. In un certo senso, è stata una bella esperienza in ottica futura. Ci sono aspetti che in allenamento è difficile comprendere o simulare con la stessa intensità del gioco reale” spiega il coach.

“Come si dice, se vuoi crescere devi toccare con mano la realtà e affrontarla con carattere e determinazione. Non ci sono alibi né giustificazioni: se vuoi giocare e crescere a Valmadrera, devi prepararti, migliorare ed essere pronta per campionati di questo livello. Nessuno pretende che siate già pronte, ma il processo di crescita passa da qui, e deve essere anche piuttosto rapido – continua il coach Zucchi – Da questa gara abbiamo imparato molto, non tanto sul piano tecnico quanto su quello dell’atteggiamento, della convinzione e della determinazione. Tradate ci ha insegnato tanto, e a loro vanno i complimenti“.

“Ora guardiamo avanti con serenità: cresceremo, diventeremo più scaltre, più forti e più consapevoli. Il tempo è dalla nostra parte, ma non dobbiamo accontentarci né scoraggiarci. Affronteremo ogni partita e ogni allenamento con la voglia di migliorarci giorno dopo giorno. Sulla partita, nessun commento: il risultato e i parziali parlano da soli” conclude il coach.

SPORTLANDIA TRADATE 79 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 21

Parziali: 18-6, 23-10, 20-3, 18-2

Dogana Vecchia Starlight: Monticelli, Corti, Tarizzo 3, Zaccone 7, Consonni, Buscema, Provinciali, Longoni ne, Beretta 9, Anderbegani, Tagliani 2, Colombo.