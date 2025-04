Basket. La Starlight Valmadrera U19 perde contro Polisportiva Cassina Nuova

Si conclude la prima fase del campionato

VALMADRERA – Si conclude la prima fase del campionato per le ragazze della Starlight Valmadrera U19, con un bilancio di 10 vittorie e 12 sconfitte. Nell’ultimo match, contro la Polisportiva Cassina Nuova, le ragazze di Valmadrera cedono con un punteggio di 52-69. Nonostante la sconfitta, questo risultato permette alla squadra di affrontare con determinazione la seconda fase, la “Coppa Lombardia”, nella quale sarà disputato un mini-girone a 4 squadre.

“Un’opportunità preziosa per continuare a crescere e affinare la nostra esperienza, considerando che gran parte della squadra è composta da ragazze sotto età, con un gap di 2-3 anni rispetto alle avversarie” spiegano dal team.

“La partita contro la terza in classifica ci mette in difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico, rendendoci incapaci di contrastare la migliore ‘lunga’ del campionato Giuliano – continuano dal team – Tuttavia, non ci arrendiamo e lottiamo fino all’ultimo secondo, chiudendo con una vittoria nell’ultimo quarto. Dopo influenze e gite scolastiche, è giunto il momento di compattarci e affrontare l’ultima fase del campionato nelle migliori condizioni possibili“.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 52 POLISPORTIVA CASSINA N. 69

Parziali: 15-21, 8-16, 12-16, 17-16

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano ne, Cerolini 10, Monticelli 5, Corti 4, Consonni 8, Buscema 3, Longoni, Beretta 15, Crippa 2, Trezzi, Colombo M. ne, Colombo A. 5.