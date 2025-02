Basket. La Starlight Valmadrera U19 sconfitta a Tradate

Il match finisce 62 a 46

TRADATE (VA) – Le ragazze della Starlight Valmadrera Under 19 hanno affrontato in trasferta a Tradate, in provincia di Varese, la sesta giornata di ritorno, concludendo la partita con una sconfitta per 62 a 46.

La partita è stata decisa nel secondo tempo, quando la formazione di casa ha alzato il livello della difesa, adottando una pressione a tutto campo che ha neutralizzato le ragazze della Starlight, impedendo loro di costruire un attacco fluido e organizzato.

“Le numerose palle perse dalle nostre Under 19, causate dalla difficoltà nel gestire il pallone, hanno favorito i recuperi e le inversioni di campo da parte delle avversarie, aumentando il divario a favore delle padrone di casa. Un parziale pesante, segnato da tre triple consecutive, ha contribuito a far sì che la partita sfuggisse di mano. Nonostante tutto, siamo consapevoli che c’è ancora molto da lavorare e ci rimbocchiamo le maniche in vista del prossimo incontro, che si disputerà sabato alle ore 20 a Carugate” spiegano dalla società.

SPORTLANDIA TRADATE 62 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 46

Parziali: 12-11, 13-13, 20-7, 17-15

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Cerolini 1, Monticelli 2, Corti 4, Zaccone 19, Consonni 4, Provinciali, Beretta 4, Trezzi, Colombo M. 1, Colombo A. 11.