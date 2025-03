Basket. La Starlight Valmadrera U19 sconfitta contro Villa Guardia

Il match in trasferta si conclude con il risultato di 53 a 41

Il coach: “Non riusciamo ancora, in questo campionato, a trasformare la tensione e l’atteggiamento in energia fisica e mentale”

VILLA GUARDIA (CO) – Nell’ottava giornata di ritorno, la trasferta a Villaguardia si rivela amara per le ragazze della Starlight Valmadrera U19, proprio come all’andata. Le giovani atlete di Valmadrera faticano a reggere il confronto fisico con le avversarie. Il match in trasferta si conclude con il risultato di 53 a 41.

Il coach Zucchi commenta il match: “La loro maggiore e continua aggressività difensiva e sotto le plance intimorisce ogni nostro quintetto. Non riusciamo ancora, in questo campionato, decisamente più spigoloso, a trasformare la tensione e l’atteggiamento in energia fisica e mentale”.

“Certo è l’obbiettivo che ci siamo prefissi, ma è giunto il momento di raccogliere il seminato e dimostrare la crescita anche sul campo, soprattutto nelle situazioni di difficoltà e non solo quando tutto scorre liscio. Tornando alla partita in questione, l’analisi è presto fatta, troppi errori banali e le basse percentuali al tiro, a rimbalzo, nelle transizioni difensive dimostrano quanto detto” conclude Zucchi.

G.S. VILLAGUARDIA 53 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 41

Parziali: 16-13, 16-10, 13-11, 8-7

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini 1, Monticelli 2, Corti 2, Zaccone 10, Consonni 11, Bus