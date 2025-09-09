Basket. La Starlight Valmadrera ufficialmente in Serie C: confermato il ripescaggio

La presidentessa Irelys Adan accoglie con entusiasmo il salto di categoria, sottolineando l’importanza della crescita individuale nel gruppo

“Considero la Serie C un campionato più stimolante e formativo”

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight disputerà la prossima stagione nel campionato di Serie C di basket femminile. Una notizia già nell’aria da qualche tempo, in attesa solo dell’ufficialità da parte della FIP Lombardia. E proprio in questi giorni, nella sede della Starlight Valmadrera, è arrivata la conferma tanto attesa: la richiesta di ripescaggio in Serie C è stata accolta.

Grande soddisfazione per la presidentessa Irelys Adan, che ha accolto con entusiasmo la notizia del ripescaggio. Di seguito la sua intervista.

Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a presentare domanda di ripescaggio in Serie C?

“Quando si è presentata la possibilità di iscrivere la squadra al campionato di Serie C, non ho esitato a dare la mia approvazione. In primo luogo, perché ho voluto riconoscere il valore di questo gruppo di ragazze, che mi hanno dimostrato motivazione, voglia di lavorare, fame di migliorare e grande impegno in palestra. In secondo luogo, perché considero la Serie C un campionato più stimolante e formativo per una squadra che ha il desiderio di crescere. Al contrario, ritengo il campionato di Promozione poco motivante e spesso affrontato con una mentalità lontana da quella che richiedo alle mie giocatrici”.

Abbiamo sentito anche il coach Stefano Zucchi. Come vi state preparando a livello tecnico per affrontare una categoria superiore?

“Indipendentemente dal campionato, il lavoro in palestra che stiamo svolgendo è il naturale proseguimento del programma avviato lo scorso anno con questo gruppo. L’obiettivo principale è far conoscere alle ragazze la pallacanestro nel modo più completo possibile, cercando di accompagnarle verso il massimo livello in base alle loro potenzialità. Già dalla scorsa stagione, con la scelta consapevole di non allestire una prima squadra, abbiamo deciso di ribaltare la logica comune: non è il campionato o il risultato a guidare il nostro lavoro, ma la crescita individuale di ogni giocatrice al servizio del gruppo. Se da questo percorso arriveranno anche dei risultati, tanto meglio. Ma non è più nostra intenzione inseguire la vittoria a tutti i costi o costruire stagioni con l’unico obiettivo del trofeo finale, la cui esaltazione, lo sappiamo, dura solo un giorno”.

Ci sono stati cambiamenti nel roster in vista della nuova stagione?

“Il roster conferma in gran parte quello della scorsa stagione, con 15-16 ragazze nate tra il 2004 e il 2010, che parteciperanno sia al campionato Under 19 regionale sia alla Serie C. Sono state inserite tre nuove atlete provenienti da altre società, anche se la ricerca di giovani giocatrici da integrare nel gruppo, in particolare per affrontare al meglio il campionato di Serie C, resta aperta e costante”.

Quali sono gli obiettivi sportivi che vi siete prefissati per questa stagione?

“L’unico obiettivo che ci poniamo è che, al termine della stagione, ogni ragazza abbia compiuto un progresso, che sia sul piano tecnico, fisico o mentale”.

Presidente quali adeguamenti sono stati necessari a livello organizzativo per affrontare il campionato di Serie C?

“Chiedere a una società come Valmadrera quali adeguamenti servano per affrontare un campionato di Serie C è riduttivo, soprattutto considerando che quest’anno celebra il suo trentottesimo anno dalla fondazione. Forte di un passato ricco di campionati prestigiosi, atlete di alto livello e una dirigenza sempre attenta e competente, la società si appresta ad affrontare una nuova stagione con il consueto impegno e la massima serietà”.

Un saluto o un augurio finale

“Più che un saluto, vorrei esprimere un ringraziamento a chi ha collaborato con me in passato e ora ha intrapreso altre strade. Un grande in bocca al lupo al nuovo staff, che mi dà ulteriori motivazioni e senso di responsabilità per affrontare la stagione con ancora più impegno. E visto che siamo all’inizio, mi auguro che nuove ragazze e bambine vengano a provare in palestra in questi giorni, ci si diverte davvero tanto!”.